Vücut geliştirmede Fransa’da derece

Uluslararası Body Bulding Federasyonu (UBBF) tarafından düzenlenen Colmar Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda ülkemiz sporcuları mücadele verdi.

UBBF’in 2018 yılındaki ilk etkinliği olan ve Fransa’nın Colmar Şehri’nde düzenlenen şampiyonaya ülkemizden katılan sporcularımız başarılı sonuçlar aldı.

KKTC UBBF Başkanı Mustafa Behlül'ün büyük çabaları ile şampiyonaya katılan Temel Torlak, Ali Şonya ve Mike Hulusi 510 sporcu ile yarıştı.

Sporcularımızdan Temel Torlak BB -85 kiloda ikinci oldu. Ali Şonya kategorisinde 54 sporcu ile yarıştı ve 22’inci oldu. Mike Hulusi semi procat kategorisinde yedinciliği kazandı.

Yasin Haznedaroğlu’nun antrenörlüğünü yaptığı KKTC kafilesini kutlayan KKTC UBBF Başkanı Mustafa Behlül, elde edilen başarının ve yapılan temsiliyetin ülkemize hayırlı olmasını temenni etti.

Behlül, “Sporcu arkadaşlarımızı elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eder, tüm sporcularımıza kapımızın açık olduğunu ve elimizden geldiğince her zaman yardımcı olacağımızı bildirmek isterim” diyerek sözlerini tamamladı.