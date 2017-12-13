Vücudundaki darp izleri sayılamadı

Limasol’daki evinde önceki gün öldürülen 86 yaşındaki Miltiadis Kleanthus’a otopsi yapıldı, vücudunda oluşan darbelerin sayısı belirlenemedi.

Politis “Bir Doz ve 200 Euro İçin… 86 Yaşındaki Kurbana İzahı Olmayan, İnanılmaz İşkence” başlığıyla aktardığı haberinde Kleanthus’un, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine sert bir cisimle –muhtemelen abajurla- defalarca vurularak öldürüldüğünü yazdı.

Yalnız yaşayan Kleanthus’un, cinayetten önce bankadan çektiği 200 Euro nakit para ve parmağındaki alyansının bulunamadığına dikkat çeken gazete dün yapılan otopside ise vücudundaki darp izlerinin sayısının saptanamadığını kaydetti.

Kleanthus’tan daha önce zorla para almaya çalışan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen 29 yaşındaki Rum komşusu cinayet zanlısı olarak tutuklandı, bir kişi de aranıyor.

Fileleftheros ise, Baf’ta 56 yaşındaki Rum’un, küçük yaştaki iki erkek çocuğa cep telefonundan porno videolar izletmekten, 22 yaşındaki Rum’un da hırsızlık, sirkat ve tecavüzden hakim karşısına çıkacağını haber verdi.

Haravgi Limasol’da Pazar gecesi şüpheli hareketleri nedeniyle aranan 15 yaşındaki iki Rum’un tasarrufunda çok sayıda patlangaç, meşale ve göz yaşartıcı bulunduğunu, gençlerin gözaltına alındığını yazdı.