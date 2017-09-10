Vounous, ziyaretçileri büyülüyor…

YENİDÜZEN(Özel)

Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen, 1. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu, katılımcıları büyülüyor.

Ok atışları, bronz dökümleri, çeşitli ses ve ışık gösterileri ve ritüel canlandırmaların yer aldığı açılış gecesi, olağan üstü anların yaşanmasına vesile oldu.

Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılımıyla gerçekleşen Sempozyum töreninde katılımcılara Vounous’un tarihçesi hakkında bilgi veriliyor.

Sempozyumun Proje Başkanı Rauf Ersenal, ilgiden duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından paylaşarak ifade ederken, katılımcılar da bölgede çekilen fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yerli, yabancı birçok kişinin ziyaret ettiği proje, Japon Seramik duayeni, Masakazu Kusakabe’yi de ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Katılımcılar, sempozyumda yer alan sanatçıların atölyelerini gezerek, yapılan çalışmaları inceliyor.

KKTC’nin yanısıra Türkiye, Japonya, Güney Kıbrıs, Kırım, Azerbaycan’dan 100’e yakın seramik sanatçısının katılımıyla beldede 5 bin yıl önce kurulan Vounous Nekropolünden çıkan ancak yurtdışına kaçırılan eserlerin replikalarına hayat verilerek, ait oldukları topraklarda sergilenmesi hedefleniyor.

Her gün muhteşem aktivitelerle üretimin devam edeceği sempozyum, 16 Eylül tarihine kadar ziyaretçi kabul edecek.