Volkswagen'den Türkiye açıklaması

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını ertelediğine dair Handelsblatt gazetesinde yer alan haberi doğruladı. VW sözcüsü, "Türkiye'deki yeni fabrikayla ilgili kararın şirket yönetim kurulu tarafından ertelendiğini” açıkladı. Sözcü, mevcut durumun şirket tarafından titizlikle takip edildiğini belirterek, şirketin mevcut gelişmeleri endişeyle izlediğini kaydetti.

Volkswagen'ın Passat ve Skoda Superb modellerini üretmeyi ve bir milyar Euro'nun üzerinde yatırım yapmayı planladığı yeni fabrika için Manisa'yı seçtiği kamuoyuna yansımış, şirket Türkiye ile görüşmelerin son aşamasında olduklarını bildirmişti. Şirketin resmi karar açıklamasını Ekim ayı içinde yapması bekleniyordu. VW yönetim kurulunun üretimden sorumlu üyesi Andreas Tostmann aylar süren görüşmelerin ardından kararın Ekim ayı başında açıklanacağı mesajı vermişti.

VW CEO'su Herbert Diess'in TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'deki görüşmesi sonrasında VW teftiş kurulunun Ağustos sonunda fabrikanın Manisa'da kurulması için prensip kararı aldığı kamuoyuna yansımıştı. Fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyor. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan fabrikanın 2022'de üretime geçmesi bekleniyor.

Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, VW'nin kararını, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü askeri harekat nedeniyle ertelediğini, şirketin belirsizliklerden ve imaj kaybından çekindiğini bildirmişti.

Gazete, ekonomik açıdan Passat ve Superb modellerinin üretimi için Türkiye'de karar kılındığını ve şirketin bu karardan dönmek istemediğini de kaydetmiş, Handelsblatt'a konuşan kaynaklar, dolayısıyla fabrika için yer seçiminde değişiklik beklemediklerini belirtmişti.