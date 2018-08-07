Volkan Konak mest etti
Türkiye’nin sevilen sanatçısı Volkan Konak Concorde Luxury Resort Hotel’de sahne aldı.
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Türkiye’nin sevilen sanatçısı Volkan Konak Concorde Luxury Resort Hotel’de sahne aldı. Bin kişiye hitap eden sanatçı dinleyenleri ile de diyaloga girerek onları unutamayacakları bir gece yaşattı. Neşet Ertaş, Zeki Müren, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Cem Karaca’nın da şarkılarını seslendiren Konak bazı şarkılarında orkestrasına da sahne verdi.
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Etiketler : Volkan Konak, Concorde Luxury Resort
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