Volkan Konak büyüledi…

Şarkıları, şiirleri ve sahne performansıyla milyonları kendine hayran bırakan Volkan Konak önceki akşam Kıbrıs Savoy Ottoman Otel Casino'da sahne aldı.

Konak, verdiği konser ile sanarseverleri büyüledi…

Kıbrıs'ta verdiği hemen her röportajda 'Kıbrıs'tan bir ev almak istiyorum' sözünü gerçeğe çevirdiğini açıkladı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı sanatçı Mağusa'da ev aldığını söyledi. Her fırsatta Kıbrıs insanının ne kadar medeni ve içten olduğunu dile getiren Konak, uzun zamandır aklında olan ev sahibi olmayı geçtiğimiz hafta hayata geçirdi.

Bu şekilde Kıbrıslılara verdiği sözü de tutmuş olduğunu söyleyen Volkan Konak şöyle konuştu; "Biliyorsunuz, burada çok sık konser veriyoruz. Bir ayağımız hep burada. Artık konserlere geldiğimde kendi evimde kalacağım. İki konser arasında gel git yapmayıp Kıbrıs'ın tadını çıkaracağım".

"Cimri adamlara hep üzülmüşümdür"

Basın mensuplarının "Maddiyatla alakalı konuları konuşmayı sevmediğinizi biliyoruz. Maddiyatçı insanları sever misiniz?" sorusuna; "Ben cimrileri hiç sevmem, Yunus Emre'nin bir sözü var; 'Paylaştığın senindir, biriktirdiğin senin değildir.' O yüzden cimri adamlara hep üzülmüşümdür. Hayatı ıskalıyorlar' diye cevap verdi.

"Uzun yol kaptanı olmak isterdim"

"Sizce Volkan Konak bir müzik adamı olmasaydı, felsefeci olur muydu?"

sorusunu ise, "Felsefe hayatımda olurdu ama uzun yol kaptanı olmayı

tercih ederdim. O yüzden tırcılara korna vurmadan geçmem. Ama felsefe,

sanat gibi insanın ruhunu terbiye ediyor. Yine yanımda olacaktı" şeklinde yanıtladı.

Kendisine 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı hatırlatılan

sanatçı "Çocuklar bizim aşkımız. Hani bir söz vardır, ‘Ben babamdan ileri, yeni doğmuş çocuğumdan geriyim’ diye, onlar bizim istikbalimiz" dedi.

Otelin altıncı yılı sebebiyle külçelerden oluşan ve altın tozuyla hazırlanan pastayı sahnede kesen Konak, anlattığı komik hikayelerle izleyenleri güldürürken, şarkılarıyla da duygu yüklü anlar yaşattı.