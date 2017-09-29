Voleybolda yeni sezona doğru

KKTC Voleybol Federasyonu’nda olağan genel kurul gerçekleştirilirken genel kurula katılan üye kulüpler faaliyet ve mali raporları oy birliği ile onayladı. 2017 – 2018 sezonu ile ilgili gerekli açıklamalar federasyon başkanı Enver Kaya tarafından yapılırken hazırlık turnuvalarının programı da netleşti. Sezon Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kadınlar Hazırlık Turnuvası ile başlayacak.

Hazırlık turnuvaları

KTSYD Kadınlar Turnuvası 10 Ekim’de başlayacak. Ardından kadın ve erkek takımlarının katılacağı 17. Levent Soykut Anı Turnuvası oynanacak. Bu turnuvanın ardından erkek takımlarının yer alacağı 9. Metin Gardiyanoğlu Anı Turnuvası 24 Ekim’de başlayacak.

Sezon yıldızlarla başlayacak

Voleybolda 2017 – 2018 sezonu 3 Kasım Cuma günü yıldızlar, 7 kasım Salı günü de büyükler müsabakaları ile start alacak. Katılımcı kulüplere güven ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Enver Kaya yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını diledi. Bu yıl lig müsabakalarının hayli çetin ve heyecanlı geçeceğinin altını çizen Kaya, tüm kulüplere zorlu sezon öncesinde başarılar diledi.

Toplantı sonrasında yapılan kura çekiminde turnuvaların eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

KTSYD Kadınlar Turnuvası (10 – 13 Ekim – Atatürk Spor Salonu)

10 Ekim

Vakıflar – DAÜ (18.30)

Y.Erenköy BVK – Çamlık Spor (20.00)

13 Ekim

Üçüncülük maçı (18.30)

Final (20.00)

17. Levent Soykut Anı Turnuvası (17-18-20 Ekim – Atatürk Spor Salonu)

17 Ekim

B. Kadın: YDÜ – LAÜ (18.30)

B. Kadın: DAÜ – Vakıflar (20.00)

18 Ekim

B. Erkek: Çamlık Spor – YDÜ (18.30)

B. Erkek: DAÜ – Vakıflar (20.00)

20 Ekim

Kadınlar Finali (18.30)

Erkekler Finali (20.00)

9. Metin Gardiyanoğlu Anı Turnuvası (24 – 27 Ekim – Atatürk Spor Salonu – B. Erkek)

24 Ekim

Çamlık Spor – Y. Erenköy BVK (18.30)

Vakıflar – DAÜ (20.00)

27 Ekim

Üçüncülük maçı (18.30)

Final (20.00)