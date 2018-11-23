Voleybolda yedi karşılaşma oynanacak

Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 7 karşılaşma ile devam edilecek. Büyük erkeklerde ilk iki maçını set vermeden kazanan Çamlık Spor ligin zirvesine yerleşti. Çamlık Spor bu hafta Mağusa derbisinde güçlü rakibi DAÜ ile karşı karşıya gelecek. Büyük erkeklerde diğer karşılaşma Yeni Erenköy ile Vakıflar arasında oynanacak. Her iki takımın da şu ana kadar galibiyeti bulunmuyor. Kadınlarda ilk iki maçını set vermeden kazanan DAÜ ve LAÜ salı akşamı Mağusa Lala Mutafa Paşa Spor Sarayı’nda karşı karşıya gelecek. Kadınların diğer bir karşılaşması Çarşamba akşamı Yeni Erenköy ile Vakıflar arasında oynanacak.

Yıldız Kızlar Ligi’nde ise 4. hafta karşılaşmaları bu hafta oynanacak. Ligde DAÜ ve Y.Erenköy namağlup durumda bulunuyor. Yıldız kızlarda 3. hafta sonunda Çamlık Spor ve Mağusa Spor Akademisi’nin 1’er mağlubiyeti var.

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