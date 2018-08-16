Voleybolda transfer tamamlandı

Voleybolda transfer dönemi dün sona erdi. Transfer döneminde 5 sporcu aktarma işlemi gerçekleştirdi. Merve Çelebi Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor’dan Lefke Avrupa Üniversitesi’ne transfer olurken, Zeliha Postacioğlu Çamlık Spor’dan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne aktarma işlemi gerçekleştirdi. Yeni Erenköy’ün erkeklerdeki flaş oyuncusu Faruk Talay DAÜ’ye imza atan diğer bir sporcu oldu. Vakıflar, Yeni Erenköy’den Eda İlkhan’ı kadrosuna dahil etti. Çamlık Spor ise Vakıflar’dan Asya Kılıcı kadrosuna dahil etti.

Mağusa Spor Akademisi’nden resmi başvuru

2018-2019 sezonunda yıldız kız ve yıldız erkeklerde düzenlenecek olan liglere katılım göstermek isteyen Mağusa Spor Akademisi resmi müracaatını federasyona yaptı. Alt yapıda yeni bir soluk ve heyecan getirecek kulübün antrenörlüğünü milli sporcu Kemal Şah yapacak.