Voleybolda final zamanı

Voleybolda bu hafta finallere sahne olacak. 8. Rauf Raif Denktaş Kupası, kadın ve erkek finalleri bu hafta oynanacak. 20 Şubat Çarşamba akşamı saat 19.30’da kadınlar finalinde LAÜ ile DAÜ sezonun ilk kupasına ulaşmak için karşı karşıya gelecek. Müsabaka YDÜ Spor Salonu’nda oynanacak.

8.R.Denktaş Kupası erkekler finalinde ise 22 Şubat Cuma akşamı YDÜ ile GMBCS saat 19.30’da YDU spor salonunda karşı karşıya gelecek. Her iki final karşılaşması da BRT HD TV den naklen yayınlanacak. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle takımlara ödülleri takdim edilecek.

Yıldızlarda 14 haftalık lig klasman mücadelesi tamamlandı

Yıldızlar liginde 14 haftalık mücadele tamamlandı. Yıldız kızlarda ve erkeklerde DAÜ ligi yenilgisiz lider tamamladı.. YEBVK kızlar ve erkeklerde 2. sırayı elde ederek yıldızlar final serisine adını yazdıran 2. Takım oldu. Yıldızlar Final Serisi kazanılmış iki maç esasına göre oynanacak.

Yıldızlar Final Serisi ilk karşılaşmaları 18 Şubat (bugün) Magosa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayın da oynanacak. Yıldız Kız Finali saat 18.00 de Yıldız Erkek finali Saat 19.30 da başlayacak.

Yıldızlar Final Serisi ikinci karşılaşmaları 23 Şubat Cumartesi Erenköy’de oynanacak. Kızlar finali saat 13.00’te erkekler finali Saat 14.30’da başlayacak. Seride 1-1 eşitlik olması halinde 3. karşılaşma 26 Şubat Salı akşamı Mağusa’da oynanacak.

HAFTANIN PROGRAMI

18 Şubat yıldız kız finali

Saat 18.00 Lala Mustafa Paşa

DAÜ-YEBVK

18 Şubat yıldız erkek finali

Saat 19.30 Lala Mustafa Paşa

DAÜ -YEBVK

20 Şubat 8. R.Denktas Kupası Kadın Finali Saat 19.30

LAÜ-DAÜ

YDÜ Spor Salonu

22 Şubat 8.R.Denktas Kupası

Erkek Finali Saat 19.30

GMBÇS-YDÜ

YDÜ Spor Salonu

23 Şubat Yıldız Kız Finali

Saat 13.00 Erenköy Salonu

YEBVK-DAÜ

23 Şubat Yıldız Erkek Finali

Saat 14.30 Erenköy Salonu

YEBVK -DAÜ

