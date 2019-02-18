 “Voices” serisi Arzu Akkaya ile ARUCAD Art Space’te başlıyor     

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Lefkoşa’daki etkinlik mekânı Art Space, “Voices” serisine 19 Şubat Salı akşamı 18.00’da Arzu Akkaya ile başlıyor.

ARUCAD Kültür ve Sanat Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “Voices” serisinin ilk konuşmasını 19 Şubat 2019 Salı akşamı 18.00’da ARUCAD Art Space’te “Osmanlı’da Yayın İllüstratörlüğü” başlığıyla ARUCAD Fotoğraf ve Video Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Arzu Akkaya yapacak. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek konuşmalar serisinde; sanat, tasarım, görsel iletişim alanında ulusal ve uluslararası isimler ağırlanacak.

Yrd. Doç. Dr. Arzu Akkaya araştırmasında Osmanlı'da yayın illüstratörlüğünü Cumhuriyet dönemi ve sonrasını da içine alacak şekilde inceliyor. Arşiv belgeleri ve süreli yayınlardan yararlanılarak geliştirilen çalışmada, geç Osmanlı, erken Cumhuriyet dönemi basını hakkında bilgiler veriliyor.

“Voices” serisine etkinlik mekânında katılabilir veya etkinlik sonrası ARUCAD Art Space Facebook sayfasından video kaydını izleyebilirsiniz.

Arzu Akkaya Kimdir?

Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Osmanlıca Sanat Dergileri ve Tasarımı üzerine yaptı. 2006-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Araştırma Merkezi’nde koordinatörlük ve merkezin yayını “Sanat Tarihi Yıllığı”nın yayın ekip üyesi görevlerini sürdürdü. Akademik görevine ek olarak 2015-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi II. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi’nde yönetici pozisyonunda görev aldı. Düzenlenen sergilerde komite üyesi ve küratör olarak bulundu.