Yıltan Taşçı Akademi'nin 19 kursiyerinin 38 fotoğraftan oluşan 8. fotoğraf sergisi " Vizörümüzden " dün akşam saat 19.00’da Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Yıltan Taşçı Akademi 6. dönem temel fotoğrafçılık ve 2. dönem kompozisyon kurslarına katılan İsmail Bozat, Evran Ahmet Evran, Neriman Karapaşa, Gökhan Kuzu, Larisa Sütşurup, Melek Gazi, Faruk Şükrettin, Olcayto Öktem, Temray Ergeç, Serap Çakır, Leyla Çınar Algül, Ali Nizam, Şebnem Kuter, Aslı Güley, Mehmet Altuner, Özfer Özatay, Özgür Özsaygın, Erdinç Korkuter ve Candan Behzatoğlu’nun fotoğraflarından oluşan sergiye katılım çok yüksek oldu.

Prime Four Fotoğraf Grubu üyelerinden Mustafa Evirgen ve Ceyhan Özyıldız’ın açılışını yaptığı sergi, 24 Ekim’e dek ziyaret edilebilecek.