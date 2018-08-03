Vize işlemleri 17 Ağustos’ta sona erecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2018-2019 Sezon Planlaması ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada tüm liglere katılacak olan futbol kulüplerinin vize işlem evraklarını eksiksiz olarak kısa sürede getirmesi istendi. Evrakların son teslim tarihi 17 Ağustos 2018 Cuma olarak belirtildi.

Transfer dönemleri hatırlatıldı

Açıklamada ayrıca transfer dönemleri de hatırlatıldı. Tüm ligler için (BTM Ligleri de dahil) bonservisli transferin 17 Ağustos 2018 Cuma günü son bulacağı vurgulanırken, kiralık ve yabancı oyuncu transferinin son gününün 2 Ekim Salı günü olduğu kaydedildi.

Kadrolar 21 kişi olacak

KTFF ayrıca 2018-2019 sezonunda maç kadrolarının 18 oyuncudan 21 oyuncuya çıkarıldığını da açıkladı. Daha önce yedek kulübesinde 7 futbolcu bulundurabilen kulüpler bu sezondan itibaren yedek kulübesinde 10 futbolcu bulundurabilecek. KTFF geçen sezon başlattığı oyuncu değişikliği hakkını da muhafaza etti. Buna göre uzatmalı maçlarda +1 oyuncu değişikliği hakkı da kulüplere tanındı.