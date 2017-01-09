Vitrin’de keyifler yerinde

Girne bölgesinin yeni gözde eğlence mekanlarından Vitrin Performance Hall’de sahne alan Demet Aktaş uzun bir aradan sonra yeniden Kıbrıs gecelerine döndü. Demet Aktaş’ın sanatçı arkadaşları da mekana gelerek uzun bir aradan sonra Demet’e destek verip hasret giderdiler. Demet’in şarkılarıyla eğlenen konuklar doyumsuz bir gece geçirdi. Vitrin Performance Halkla İlişkiler Müdürü Sevgi Şengün, mekanda kaliteye büyük önem verdiklerini ve daha birçok ünlü sanatçıyı ağırlayacaklarını söyledi.