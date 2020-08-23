“Vitamin var, aşı yok”

Sonbahar mevsiminin yavaş yavaş yaklaşması artan COVID- 19 vakalarına dikkati çeken eczacılar vatandaşın son günlerde tedbir amaçlı vitaminlere yeniden yöneldiğini söyledi, grip aşısını soranların arttığını söyledi. Eczacılar aşı konusunda se dertli: “Grip aşısı yok”

ÖKSÜZ: “ESAS SORUN AŞI”… Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, “Bu sene yaşanılan esas sorun; salgının da olması sebebiyle, temin edilen aşılar yetmeyecek. Türkiye’de aynı salgınla boğuştuğu için ülkeye aşının gelip gelmeyeceği ciddi bir soru işaretidir.”

Devrim DEMİR

COVİD-19 vakalarının artması ile vatandaş “ek takviye” ve vitaminlere yöneldi, grip aşısına talep arttı. Mart ayında ortaya çıkan salgın sonrası maske, dezenfektan ve eldivenlerin yanı sıra vitamin ve ek takviyelere yönelen vatandaşın son günlerde talebi yeniden arttı.

1 Temmuz açılımının ardından yükselen vaka sayısı halkı tedirgin ederken, eczacılar zatürre ve grip aşısı olmadığı için tedirgin… Sonbahar mevsiminin yavaş yavaş yaklaşması ve ülkenin salgının içinde olduğuna da dikkati çeken eczacılar vatandaşın son günlerde tedbir amaçlı vitaminlere yeniden yöneldiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ve faaliyette olan eczacılar YENİDÜZEN’e konuştu, süreçle ilgili bilgiler verdi.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz: “Vitaminler ve ek takviyelerde sıkıntımız şuan için yok”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, halkın hem doktorların hem de Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarılarını dikkate aldığını söyledi. Öksüz, halkın vücut direncini ayakta tutmak için belli başlı ek takviyelere yöneldiğini pandemi sürecinde takip ettiklerini kaydetti.

Takip edilen kapanma sürecinde uçuşların da durması ile tüm eczanelerde o dönemde neredeyse tüm gıda takviyelerinin tüketildiğini bir iki hafta eczanelerin ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydeden Öksüz, “Halkın özellikle kapanma sürecinde eczanesinden talep ettiği vitamin eksikliği konusunda bir süre ciddi sıkıntılar yaşandı. Bu ürünler şimdi hem Türkiye hem de yurt dışından ithal edilebiliyor, elimizde çok fazla çeşit var.”

“Esas sorun aşı”

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, esas sorunun aşılar olduğunu söyledi. Öksüz, kişilerin vücut ve bağışıklık sistemlerinin dirençli olması için aşılanmayı hekimlerin özellikle önermekte olduğunu söyledi. Aşıların şuan ellerinde mevcut olmadığına dikkati çeken Öksüz, “Salgınla birlikte dünyada aşıya karşı çok fazla bir talep var. Geçen sene Şubat ve Kasım ayları arasında ülkemizde domuz gribi vakası oldu. Bizde kriz yaşanırken, aynı krizi Türkiye’de yaşıyordu. Aşıyı getiren firma Türkiye’nin bile ihtiyacını karşılayamadı. Bu sürede hem Türkiye hem de ülkemizde domuz gribi vakaları arttı. Türkiye’de hafta içinde yapılan açıklamalarda ilgili firma Türkiye’ye geçen sene temin ettiği miktarda aşı sağlayacak. Bu sene yaşanılan esas sorun salgının da olması sebebiyle, temin edilen aşılar yetmeyecek. Türkiye’de aynı salgınla boğuştuğu için ülkeye aşının gelip gelmeyeceği ciddi bir soru işaretidir” diye konuştu.

“Eczanelerde çok az miktarda aşı kaldı”

Zatürre aşısının da aynı şekilde sıkıntı olduğunu belirten Öksüz, 150 bin civarında Türkiye’ye aşı gireceğini, bu aşıların ilk etapta iç piyasaya gireceğini, kalması durumunda KKTC’ye geleceğini söyledi. Tüm aşı verilerini, toplumun bu yılki ihtiyacını belirlediklerini ifade eden Umut Öksüz, toplanan tüm verileri Sağlık Bakanlığı’na ilettiklerini, Eczacılar Birliği olarak eczane depolarını toplayarak sıkıntıları konuştuklarını kaydetti. Eczanelerde çok az miktarda aşı kaldığını kaydeden Öksüz, ellerinde bulunan aşıların son kullanım tarihlerinin 31 Ağustos 2020 olduğunu söyledi. Öksüz, “Grip aşısı hala piyasada yok, ne zaman geleceğini kimse bilmez. Bakanlığa bildirdik, toplantı davetini 5 gün önce yaptık hala geri dönüş olmadı. İşin aciliyet ve önemi ortada. Risk gruplarında olanlar var, bebekler ve yaşlılarımız var. Bu kişiler aşılanmazsa, bu seneki kış geçen seneki kıştan insan sağlığı açısından çok daha fazla tehlikeli geçecek. Bu yapıyı toplumun sağlığı kaldırmayacak.”

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Alev Çakır: “Vitamin ile birlikte aşıya talep arttı”

“Kapanma sürecinde halkımız hem hekimlerin hem de eczacıların önerileri doğrultusunda vitamin ağırlıklı taleplerini iletti. Sonbahar mevsiminin yaklaşması ile aşıya talep arttı, insanlar aşılarını ayırtmaya çalışıyor.

Elimizde olan belli yeni aşılar ne zaman gelecek bilinmiyor. Hiçbir şey netlik kazanmadığı için neyin nasıl olacağını bizde bilmiyoruz. Bu aşıların eylül sonu en geç Ekim gibi gelmesi gerekiyor. Vaka artışı nedeniyle vitaminlere talep arttı ancak herhangi bir sıkıntımız yok.”

Tahir Kıpçak: “Aşıların olmayışı büyük sıkıntı”

“Mart ayında girdiğimiz salgın sürecinde halkın vitaminlere yönelik ciddi bir talebi oldu. Gerek hekimlerin önerileri gerekse araştırma yapılarak alınan vitamin ve bağışıklık sistemini güçlendirici takviye bulmakta sorunlar kısmen sürüyor. Esas sorun aşılar zatürre ve grip aşımız sonbahara girmeye günler kala hala yok. Bu aşıların her bireye yapılması gerekiyor.”

Faika Başoğlu: “Bu ülkede ilaç temin etmek çok zor”

“Vitamin ve bağışıklık ilaçlarının kullanımı konusunda halkın talepleri yarı yarıya düştü. Biz gelen hastalarımızı yönlendiriyoruz. Gündem belli dünyada olduğu gibi ülkemizde de mutasyona uğramış bir salgınla mücadele var. Vitaminden daha çok grip aşıları sorulmaya başlandı. Elimizdeki aşılar da bitiyor. Bu ülkede ilaç temin etmek çok zor, grip aşılarını geçen sene de çok zor bulmuştuk. “

Sevcan Güvenir: “İnsanlar aşı aramaya başladı”

“Özellikle bağışıklığı yükseltici, vitaminlerde ciddi talep oldu. Mart ayında olan talep gibi olmasa da hala kullananlar var. Özellikle sonbaharın yaklaştığı bu günlerde grip ve zatürre aşısına yoğun ilgi var. Geçtiğimiz yıl da aşı yine elimize geç ulaşmıştı, bu yıl belirsizlik sürmekte. 65 yaş üstü kişiler özellikle sıklıkla sormaya başladı. Her sene yaptıran insanlar var, bu yıl hala aşılar gelemdi. Sadece aşılar değil, başka ilaçların tedarik konusunda da ciddi sıkıntılar yaşanır. Avrupa’dan bir çok ilaç temini de pandemiden dolayı yurt dışından gelişi mümkün değil.”

Fatma Azgın: “Aşı sıkıntısı var”

“Grip aşılarımız geçen sene de geç geldi, bu yıl için hala belli bir tarih yok. Türkiye gazetelerinden öğrendiğimiz kadarı ile aşıyı ithal eden firma bu yıl hala Türkiye’ye aşı ithali yapmadı. Sayı sıkıntısı olacağı söyleniyor, buraya ne zaman geleceği ile ilgili her hangi bir şey söylenmedi.”