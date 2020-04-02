“Virüsün yayılmasını önlemezsek sağlık sistemi çöker”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zafer Erdoğmuş, Covid-19 salgınının ‘durdurulamaz’ boyutta olduğunu söyledi. Erdoğmuş, birçok uzmanın nüfusun 2/3’üne yayılacağını öngördüğünü de hatırlattı. Hastaların %80’i hastalığı asemptomatik veya hafif bulgularla geçireceğini belirten Erdoğmuş, %20’sinin tıbbi yardıma, hastaneye yatışa ihtiyaç duyacağını ve %6’sının yoğun bakımda tedavi edileceğini aktardı.

Dr. Erdoğmuş’un açıklaması şu yönde:

“Aralık sonunda Wuhan’da başlayan ve dalga dalga tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını pekçok ülkeyi hazırlıksız yakalamış ve çok sayıda ölümlere ve hastaneye yatışa gereksinim olmuştur, pekçok ülkenin sağlık sistemi bu talebi karşılayamamıştır. Dünyanın şahit olduğu bu olaylardan sonra anlaşılması gereken şudur; artık mesele insanlarda virüsün yayılmasını önlemek değildir, bu küresel bir salgındır ve artık durdurulamaz. Uzmanlar eldeki verileri değerlendirerek dünya nüfusunun 2/3 ‘ sinin virüsle enfekte olacağını ve hastalanacağını öngörüyor. Hastaların % 80 i hastalığı asemptomatik veya hafif bulgularla geçirecektir, % 20 si tıbbi yardıma, hastaneye yatışa ihtiyaç duyacak ve % 6 sı yoğun bakımda tedavi edilecektir.

Eğer şimdi virüsün katlanarak yayılma hızına karşı hızlı önlem alınmazsa sağlık sistemi aşırı yüklenme sonucu çökecektir. BU DURUMDA HASTALANANLARIN ZAMANA YAYILMASI YANİ VİRÜSÜN YAYILMA HIZININ YIL İÇİNDE GENİŞ BİR ZAMAN DİLİMİNE YAYILMASI HEDEFTİR. Böylelikle yine aynı sayıda kişi hasta olacak ama aynı zamanda değil yavaş yavaş ve durum kontrol altına alınacak. Bu şekilde herkes modern tıbbın imkanlarından enüst düzeyde faydalanacak. Şuanki ana hedefimiz başlangıçta mümkün olduğunca az kişinin virüse yakalanmasıdır. Bu yüzden el yıkama, kişiler arası mesafeyi koruma ve kalabalık yerlerde bulunmama , evde kalmak gibi şeyler çok önemlidir. Sadece kendiniz için değil aynı zamanda özellikle hasta ve zayıf olanlar için.. EVDE KAL#GÜVENDE KAL# SEVDİKLERİNİ ve ÜLKENİ KORU . Bu vatandaş , anne, baba, evlat , arkadaş.. olarak herkese sorumluluğundur”