Virüsü yenen ülke: Vietnam

Vietnam hükümeti, ülkede geçen haftadan bu yana herhangi bir Covid-19 vakasına rastlanmaması üzerine, başkent Hanoi hariç çoğu şehir ve bölgelerde bugünden itibaren kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaya başlanacağını duyurdu.

Ülkede Kovid-19 vakasına rastlanmayan birçok şehirde okulların yeniden açılacağı ve öğrencilerin okul binasına girmeden önce ateşlerinin ölçüleceği bildirildi.

Hükümet, halktan "sosyal mesafeyi korumayı sürdürmesini" isterken, halka açık alanlarda 20'den fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı.

Ülkede, restoranlar ile gece kulübü, sinema gibi bazı iş yerlerinin kapalı kalacağı kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı Vu Duc Dam, kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin "Temel olarak durumu kontrol altına aldık ancak ülkeyi tekrar açarken uyanık kalmalı ve çok dikkatli adımlar atmalıyız." dedi.

Son 6 gündür yeni Covid-19 vakası görülmedi

Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 6 gündür Covid-19'a rastlanılmadığı ve bugün itibarıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 268 olduğu belirtildi.

Açıklamada, Covid-19 taşıyan bu hastalardan 216'sının iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Ülkede bugüne kadar görülen vakaların yaklaşık yarısı, Hanoi'de tespit edildi.

Vietnam'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.