Virüslerin Tarihçesi

VİRÜS NEDİR?

Bilgisayar kullanıcısının izni veya bilgisi dışında bilgisayarın çalışma şeklini değiştiren ve kendini gizlemeye çalışan bilgisayar programıdır. Virüs genelde tüm kötü amaçlı yazılımları ifade etmek için kullanılır. Ancak virüsün başlıca iki amacı vardır; kendini çoğalt ve sürekli çalış.

İLK VİRÜS

Fred Cohen 1983 yılında üniversite öğrencisi iken, kendini kopyalayarak bilgisayarlara yayılan zararsız bir program kodladı. Bu yazılım kendisini VD adlı bir grafik programı içerisine gizlenen yazılım bulunamıyordu. 1983 yılında güvenlik konferansında yaptığı deneyin sonuçlarını sunan Cohen’e yeni deneylerin yapılması yasaklandı. Bilgisayarlarda belgelenen ilk zararlı yazılım olan bu program için Cohen’in profesörü bu yazılıma “virüs” demişti. Cohen şimdilerde bilgisayar güvenlik firması yönetiyor.

VİRÜS TERİMİNİN KULLANIMI

Bilgisayar virüsü terimi, biyolojik muadilinden türetilmiş olup onunla aynı mantıkta kullanılmaktadır. Tam olarak doğru olmasa da virüs terimi genelde Truva atı ve solucanda dahil olmak üzere tüm zararlı çeşitlerini ifade edecek şekilde kullanılmaktadır.

Virus terimi ilk olarak 1984'te Fred Cohen tarafından hazırlanan Experiments with Computer Viruses adlı tez çalışmasında kullanılmış ve terimin Len Adleman ile birlikte türetildiği belirtilmiştir. Ancak daha 1972'lerde David Gerrold'e ait When H.A.R.L.I.E Was One adlı bir bilim-kurgu romanında, biyolojik virüsler gibi çalışan VIRUS adlı hayali bir bilgisayar programdan bahsedilmiş. Gene bilgisayar virüsü terimi, Chris Claremont'in yazdığı ve 1982 yılında basılmış Uncanny X-Men adlı çizgi romanda geçmiş. Dolayısıyla Cohen'in virüs tanımlaması akademik olarak ilk kez kullanılsa da terim çok önceden türetilmişti.

BİLGİSAYAR VİRÜSLERİNİN ETKİLERİ

Bazı virüsler uygulamalara zarar vermek, dosyaları silmek ve sabit diski yeniden formatlamak gibi çeşitli şekillerde bilgisayara zarar vermek amacıyla programlanmışlardır. Bazıları zarar vermektense, sadece sistem içinde çoğalmayı ve metin, resim ya da video mesajları göstererek fark edilmeyi tercih ederler. Bu zararsızmış gibi gözüken virüsler kulanıcı için problem yaratabilir. Bilgisayar hafızasını işgal ederek makineyi yavaşlatabilir, sistemin kararsız davranmasına hatta çökmesine neden olabilirler. Ek olarak birçok virüs, hata (bug)kaynağıdır ve bu hatalar sistem çökmelerine ve veri kaybına neden olabilir.

NEDEN BİLGİSAYAR VİRÜSÜ YAPILIR?

Biyolojik virüslerin aksine bilgisayar virüsleri kendi başlarına evrimleşemezler. Bilgisayar virüsleri ne kendiliğinden var olabilirler ne de yazılımlardaki hatalardan (bug) türeyebilirler. Programcılar ya da virüs yapma yazılımı kullanan kişiler tarafından üretilirler. Bilgisayar virüsleri ancak programlandığı etkinlikleri gerçekleştirmeye muktedirdir.

Virüs yazıcılarının zararlıyı üretme ve yayma amacı çok çeşitli nedenlere dayandırılabilir. Virüsler araştırma projeleri amaçlı, şaka amaçlı, belirli şirketlerin ürünlerine saldırmak amaçlı, politik mesajları yaymak amaçlı veya kimlik hırsızlığı, casus yazılım ve saklı virüs ile haraç kesme gibi yöntemlerle finansal kazanç sağlamak amaçlı yazılabilmektedir. Bazı virüs yazıcılar ürettiklerini sanat yapıtı olarak görmekte ve virüs yazmayı bir tür yapıcı hobi olarak tanımlamaktalar. Ek olarak birçok virüs yazıcısı, virüslerin sistemler üzerinde tahrip edici etkiler göstermesinden yana değildir. Çoğu yazıcı saldırdıkları işletim sistemini bir zihin egzersizi ya da çözümlenmeyi bekleyen bir mantık sorusu olarak görmekte ve antivirüs yazılımlarına karşı oynanan kedi fare kovalamacasının kendilerini cezbettiğini belirtmekteler. Bazı virüsler iyi virüsler olarak addedilir. Bulaştıkları programları güvenlik açısından geliştirilmeye zorlar ya da diğer virüsleri silerler.

Melissa Virüsü

Tahmini çıkış yeri: ABD

Yılı: 1999

En çok yayılan makro virüs olan Melissa, Florida'daki bir egzotik dansçının ismini almıştı. Word, Excel ve Outlook belgelerine sızan virüs, e-posta yoluyla en çok yayılan virüslerden birisi oldu. Sadece Kuzey Amerika'da 1 milyon bilgisayarı etkileyen Melissa, kullanıcıların tüm e-posta eklentilerinden korkmasına sebep olmuştu. Melissa, diğer yandan güvenlik yazılımları sektörünün gelişmesinde de önemli rol oynamıştır.

I LOVE YOU Virüsü

Tahmini çıkış yeri: ABD

Yılı: 2000

I LOVE YOU, bir gecede milyonlarca bilgisayara ulaşmayı başarmış bir virüstü. Sisteme bulaştığında, yaptığı ilk iş, şifre ve kullanıcı adlarını çalmak için bir solucan indirmek oluyordu. Filipinli bir öğrenci tarafından hazırlanan virüs, zalim bir başlıkla geliyordu: "I LOVE YOU." Virüsün doğrudan ve dolaylı olarak sebep olduğu maddi zararın ise 10 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Conficker Virüsü

Tahmini çıkış yeri: Avrupa

Yılı: 2009

Conficker, birçok zararlı yazılım tekniği kullanıyor ve aynı zamanda yarı virüs, yarı solucan özellikleri taşıyordu. Conficker'in sisteme bulaştığında yaptığı ilk iş otomatik güncelleştirmeleri devre dışı bırakmak ve sistemdeki güvenlik yazılımlarına saldırmaktı. Avrupa'da Conficker, önemli yerlere de sızmıştı: İngiliz Savunma Bakanlığı, Fransız Donanması ve Norveç Polisi.

Conficker, halen modern çağın en yıkıcı bilgisayar virüsü konumunda.