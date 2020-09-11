Virüs kamuya sıçradı

Fehime ALASYA

Kamunun çeşitli birimlerinde çalışan personelinde Covid-19 vakalarının görülmesiyle kamu sendikaları “rotasyon usulü çalışma” talebi ile öne çıktı. Kamuda virüs görülen bazı birimler rotasyon usulü çalışmaya geçti. YENİDÜZEN’e konuşan kamu çalışanları, pandemideki bulaş tehlikesi geçene dek ‘kamu-özel işbirliğinde’ rotasyon usulü çalışmanın önemine değinirken, sendikalar da bu taleple bir günlük uyarı grevi yaptı. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise bu uygulamanın sadece Covid-19 vakası görülen birimlerde uygulamaya konulacağını dile getirdi.

Maliye Bakanlığı’na bağlı iki personelde Covid-19 görülmesinin ardından Elektrik Kurumu’nda ‘tedbir amaçlı’ 700 çalışana PCR testi yapıldı, dün Yüksek Mahkeme Başkanı'nın odacısının Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklanırken, aynı saatlerde pandemi bölümünde çalışan üç hemşirede coronavirüsün tespit edildiği ifade edildi.

Kamunun çeşitli birimlerinde görülen Covid-19 vakaları sendikaları harekete geçirirken, kamu memurlarının da endişesini giderek arttırdı.

YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanlığı’na bağlı bazı kamu çalışanları ile KIB-TEK çalışanları, tedirginliğini dile getirdi.

Maliye’de rotasyon devrede, işleyişe devam

Maliye Bakanlığı’nda alınan sağlık tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. Binaya girişlerde dezenfektan paspas kullanımı, el dezenfektesi kullanımı konusunda gelenleri uyaran görevli yer alırken, ateş ölçer ile herkes kontrol edildi. Binadaki çalışanlar, rotasyon usulü ile hizmet vermeye başladı.

Birçok çalışan bunun doğru bir uygulama olduğunu ifade ederken, kamu-özel işbirliğine dikkat çekti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise sadece Covid-19 vakası görülen birimlerde rotasyon uygulamasına gidileceğini dile getirdi.

Günlerdir uygulanan rotasyon usulündeki işleyişte bir aksama yaşanmadığını belirten Amcaoğlu, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu.

Sendikalardan ‘özel sektör ve kamuda rotasyon usulü ile çalışma’ talebi

Sendikalar, rotasyon usulü çalışma talebi ile dün uyarı eylemi gerçekleştirdi. KTAMS, Kamu-Sen, Büro-İş ve Basın-Sen, kamuda bir günlük uyarı grevi yaptı.

KTAMS’ın Başbakanlık önünde bir günlük uyarı eylemine ilişkin yaptığı açıklamada, Pandemi tehlikesi atlatılana kadar özel sektör ve kamuda sosyal mesafe dikkate alınarak rotasyon usulü ile çalışma sisteminin ivedilikle hayata geçirilmesi talebi dile getirildi.

Covid kamuya sızdı…

Yüksek Mahkeme Başkanının odacısının Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklanırken, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik ve Sekreterinin test sonuçlarının negatif olduğu belirtildi. Bununla birlikte tedbir amaçlı 1 hafta izolasyon uygulayacakları belirtildi.

Son olarak dün Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan yapılan açıklamada, 3 hemşirede coronavirüsün tespit edildiği açıklandı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Hangi bölümde Covid-19 olayı çıkarsa o bölümde rotasyona geçeceğiz”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’na bağlı 2 çalışanda Covid-19 virüsü tespit edildiğini, temaslılarının izole oluğunu ve ilgili yerlerde rotasyon çalışmaya döndüklerini anlattı.

Bu çalışmalarla verilen hizmetin aksamadığını ifade eden Amcaoğlu, Hazine Muhasebe bölümüne yapılan PCR testlerinin ardından Lefkoşa Vergi, Devlet Emlak ve Gümrük Dairesi’nde de yapılacağını anlattı.

Amcaoğlu, “Hangi bölümde Covid-19 olayı çıkarsa o bölümde rotasyona geçip, personellerimize test yapılmasını sağlayacağız.” dedi.

Bazı bölümlerde dönüşümlü olarak hizmetleri durdurmadan rotasyona geçtiklerini anlatan Amcaoğlu, “Ta ki personellerimizin tüm sonuçları negatif çıkana dek bu devam edecektir. Burada olay çıktı diye Mağusa’da rotasyona geçilmesi bana göre çok yanlış.” dedi.

“Hak edilmiş olan her şeyin yanındayım”

Sendikanın sağlık çalışanlarına ‘ek mesai’ talebini de değerlendiren Amcaoğlu, “Hak edilmiş olan her şeyin yanındayım. Gerçek anlamda çalışan sağlık çalışanlarının hakkına sonsuz saygımız var. Fakat birileri çok çalışıyor ve birileri de oturuyorsa burada sıkıntı var demektir. Bu durum devletin birçok bölümünde mevcuttur.” yorumunda bulundu.

KAMU ÇALIŞANLARI NE DÜŞÜNÜYOR?

KIB-TEK çalışanı Ulaş Erzen:

“Bu şekilde tedirginiz, diken üstünde çalışıyoruz”

“Tedbir yok, herkes eski ciddiyetini kaybetti. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor. Özellikle kalabalık ve riskli ortamlarda çalışan bölümler rotasyona geçse çok daha sağlıklı olur inancındayım. Bu sadece bizim değil, vatandaşın da sağlığını korumak, yerel bulaşın yayılmasını engellemek adına çok önemli olur. Kronik hastalıkları olan fakat çalışmaya mecbur bırakılan personeller var. Bu şekilde tedirginiz, diken üstünde çalışıyoruz”

KIB-TEK çalışanı Mehmet Ecevit Deliceırmak:

“Tesisat Kontrol Bölümü olarak can güvenliğimiz diye bir şey hiç yok”

“Çok kaygılıyız. Birçok vatandaşla yüz yüze muhatap oluyoruz. Köylere, bölgelere gidiyoruz, maske ve mesafe dışında hiçbir güvenliğimiz yok. Bugünden (dünden) itibaren bölgelere de gitmeyi durdurduk. Bunu artık daha seyrek yapacağız. Tesisat Kontrol Bölümü olarak can güvenliğimiz diye bir şey hiç yoktur. Şahsi tedbirlerle kendimizi korumaya çalışıyoruz. Rotasyon usulüne dönülse, daha az muhatap ile çalışmalarımız sürse daha sağlıklı olacaktır.”

Maliye Bakanlığı çalışanı Hakan Boral:

“Tamamen kapanmak yerine rotasyonlu çalışmak daha doğru olacak”

“Bir çalışma arkadaşımızda Covid-19 tespit edildi. Genel olarak rotasyon çalışmaya döndük. Bireysel olarak da alınan tedbirlerimiz daha da arttı. Kapıda girişlerde dezenfekteler, giriş kayıtları gibi tedbirler daha sık olmaya başladı. Tüm kapılarda maskesiz girmeyin yazısı asılı. Hem vatandaş hem de çalışanlar tüm bu uyarılara dikkat ediyor. Bu rotasyona geçilmesi, çok fazla yayılan yerel bulaşı önlemek adına önemli tabi… Çok fazla panik yapmadan bu virüsle yaşamaya alışmak gerek. Biz tüm önemlerimizi alıp bu süreci ağırlaştırmalıyız. İşlerin, ekonominin de dönmesi adına tamamen kapanmak yerine rotasyonlu çalışmak daha doğru olacak.”

Maliye Bakanlığı çalışanı Hüseyin Orbay:

“Devlet işleyişini aksatmadan ama çok kişiye temas etmeden bu günleri atlatmalıyız”

“Rotasyona geçmekle çok daha iyi yaptık. Bu bakanlık çok yoğun olan bir yerdir. Günde bin kişi geliyor. Evrak konusunda da giriş çıkışlarda da çok kalabalık bir noktada çalışıyoruz. Sağlık açısından rotasyon çalışma çok daha sağlıklı olabilir. Devlet işleyişini aksatmadan ama çok kalabalık içinde de çalışmadan, çok kişiye temas etmeden bu günleri atlatmalıyız.”

Maliye Bakanlığı çalışanı Fatme Kan:

“Önemli olan işlerimizi aksatmadan rotasyonla, yığılma olmadan çalışabilmek”

“Dairelerde bir yığılma olmasın yönünde rotasyon talebimiz var. Bazı bölümler rotasyonda çalışıyor. Daha az personel ile çalıştığımız zaman temasımız çok fazla olmuyor. Çalıştığımız odalar çok küçük ve personel olarak zaten kalabalığız, bir de üzerine yığılma olduğu zaman sağlık açısından endişe daha da artıyor. Önemli olan işlerimizi aksatmadan rotasyonla, yığılma olmadan çalışabilmek. Bunun için de özel sektörle uyumlu bir işleyiş olmalı. İş hacmi düşmezse ama sadece personelin işgücü rotasyon ile sağlanır bu da çözüm olmayacak diye düşünüyorum. Birlikte hareket etmek daha etkili olacaktır.”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS):

"Siz virüsten daha betersiniz"

KTAMS, Kamu-Sen, Büro-İş ve Basın-Sen, kamuda bir günlük uyarı grevi yaparak rotasyon usulü çalışma talebinde bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, pankart açarak, hükümete "Siz virüsten daha betersiniz" dedi. Açıklamada, hükümetten bu taleplerine cevap beklediklerini, eylem şeklinin buna göre belirleneceği belirtildi.

Açıklamada; "Hükümetin en iyi bildiği iş kabak doğramak, bu nedenle onlara doğramaları için kabak getirdik" denilerek, Başbakanlık kapısına bal kabağı bırakıldı.

Genel Sekreter Serman Yiğit tarafından yapılan açıklamada, mart ayında başlayan süreçte, halkın duyarlılığı ve özverisi sayesinde iç bulaşmanın engellendiği kaydedildi.

UBP-HP hükümetinin pandemi sürecinde sağlık, ekonomi ve eğitim alanları için tüm kararlarında git geller yaşayarak toplum nazarında güven erozyonuna uğradığı belirtilen açıklamada, “8.7.2020 tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, karantinasız girişlerin durdurulmasına yönelik karar almasına rağmen bakanlar kurulu bu kararı hiçe sayarak ülkemize corona vakalarının artarak gelmesine yol açmıştır” denildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“26.7.2020 tarihinde karantinasız girişlere karşı limanlarda başlattığımız grev anti demokratik bir şekilde bakanlar kurulu tarafından yasaklanmıştı. Tüm kesimlerin uyarıları dikkate alınmadan ben yaparım olur mantığı ile yönetilen süreç duvara toslamıştır.

Şuan kaynağı belli olmayan yerel vaka ve temaslı sayısı maalesef takip edilemeyecek potansiyele ulaşmıştır. Hastane ve pandemi hotellerinde yer kalmamıştır. Hükümetin basiretsiz tutumu sonucunda halkımız temel sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor, çocuklarımız eğitim alamıyor ve ülke ekonomisi hızla çöküşe doğru ilerliyor.

Halka, özel sektör ve kamusal hizmet verilen kurumlarda yerel bulaş yoğun bir şekilde artmıştır. Zamanında ve doğru tedbirler alınmaması halinde halkımız büyük bedeller ödemekle karşı karşıya kalacaktır.

Bu nedenle sendikamız KTAMS, pandemi tehlikesi atlatılana kadar özel sektör ve kamuda sosyal mesafe dikkate alınarak rotasyon usulü ile çalışma sisteminin ivedilikle hayata geçirilmesi talebi ile bugün sağlık hizmetleri hariç örgütlü olduğu tüm işyerlerinde bir günlük uyarı grevi uygulamaktadır. UBP-HP hükümetinin yaptığımız uyarıyı dikkate almaması halinde eylemlilik sürecimizin devam edeceğini tüm halkımızın bilgisine getiririz”

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç:

“Rotasyona geçmek hem halkın hem de çalışanların sağlığı açısından önemli”

Rotasyona geçmenin hem halkın hem de çalışanların sağlığı açından önemli olduğuna vurgu yapan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, çalışanların çeşitli sorunlarla boğuşarak sağlığını güvence altında tutmaya çalıştığını anlattı.

Özkıraç, “Çalışanlar sürekli şikâyet ediyor. Yeterli tedbir yok. Dairelerde tedbir yok. Gerekli yerlerde rotasyona geçmek hem halkın hem de çalışanların sağlığı açısından önemli. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı işin ciddiyetinde değil. Hükümet tedbir alacağı yerde kaosa oynuyor. Çalışanlar bazen hakaret, kavgaya varan sorunlarla boğuşuyor.

Tüm kapıların kapanması, içimize dönmemiz gerek ama ülkeyi yönetenler başka hesaplar peşinde. Bu süreçte üniversiteleri de açmak bana göre cinayettir.

Bedeli ne olursa olsun insan sağlığından önemli olamaz. Bu hükümet derhal istifa etmeli veya toplum gereğini yapmalı.” dedi.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan:

“Dairelerin kapanmayacak şekilde rotasyona girmesinden yanayız”

Kamuda bulaş olan yerlerde rotasyonla çalışma modeli istediklerini anlatan Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, “Eğer bir dairede bulaş yoksa rotasyona gitmesine gerek yok. Ama bir dairede covid-19 varsa ve temas vardır burası rotasyona alınmalı. Dairelerin kapanmayacak şekilde rotasyona girmesinden yanayız.” dedi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Artan, hükümetin duyarsızlığına tepkili olduklarını kaydetti.

Artan, özetle; “Bu virüs ada genelinde yayıldı, dairelere kadar sıçradı. Biz de rotasyon ve esnek mesai talebinde bulunduk. Eğer bir birimde virüs varsa, bulaş olan yerde rotasyon yapılması gerek. Eğer bir dairede bulaş yoksa rotasyona gitmesine gerek yok. Ama bir dairede covid-19 varsa ve temas vardır burası rotasyona alınmalı. Kalabalık yerlerde, yoğun temaslı, risk gruplu yerlerde rotasyona gidilmeli. İnsanlar izole edilsin, yerel bulaşın yayılmasını engellemek için bunu talep ediyoruz. Dairelerin kapanmayacak şekilde rotasyona girmesinden yanayız.

Eleştirdiğim bir diğer nokta da bizi yönetenlerin alınan kararlarına arkasında duramamasıdır. Hükümete güvenimiz kalmadı. Bu nedenle dikkat çekmek amaçlı uyarı grevi koyduk. Bu hükümetin duyarsızlığına tepkimizdir. Diyalogla sorunların çözülmesinden yanayım.” dedi.

“Geçen sefer personeller idari izinli sayılmıştı. Bu sefer rotasyon”

Maliye Bakanı Amcaoğlu ile rotasyona düşüncelerinin uyuştuğunu ifade eden Atan, “Geçen sefer personeller idari izinli sayılmıştı. Bu sefer rotasyona girmesi durumunda personel bilecek ki herhangi bir durumda göreve çağrıldığı zaman gelecek. Birçok sektör zorda, ekonomik kayıplar büyük, sıkıntılar çok. Bizi birkaç kişi hariç iyi idare edemiyorlar.”

Sağlık çalışanlarına risk ödeneği talebi…

Sağlık çalışanlarına risk ödeneği uygulamasının yasada olmasına rağmen verilmediğini de dile getiren Artan, özellikle pandemi ile mücadelede sergilenen uğraş karşısında bu personellere söz konusu desteğin sağlanmasını talep ettiklerini anlattı.

Artan, “Sağlıkta hemşireler yine can havliyle çalışıyor. Ve bu kişiler diğer personelle aynı kefede. Fakat olmaması gerek. Özellikle pandemideki sağlık çalışanlarını bu şekilde bir nebze de olsa onure etmek istedik. Bu yönde talebimiz oldu” dedi.

Artan, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun bu konuya sıcak baktığını da dile getirdi.