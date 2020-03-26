"Virüs ayrım yapmaz ama hükümet ayrım yapıyor"

Bağımsızlık Yolu, hükümetin açıkladığı ekonomik önlemleri eleştirdi.

Bağımsızlık Yolu, parti olarak, halkın bu dönemi mümkün mertebe yıpranmadan atlatması için taleplerini dile getirdiğini anımsatarak, “Hepimizin önceliği ve motivasyonu dünya genelinde canlar yakan salgının bizlerin de canını acıtmasını önlemek olsa da, bu uzun soluklu mücadelede herkesin hayatını sürdürebilecek gelire sahip olması da hayatidir. Bu nedenle de toplumun tüm kesimlerinin elini eşit oranda taşın altına koymasını sağlayacak ekonomik önlemlerin alınması gerektiğini vurgulamıştık. Maalesef dün açıklanan önlemler göstermiştir ki virüsün bulaşırken yapmadığı ayrımı bedel ödetme noktasında hükümet yapmaktadır” dedi.

Bağımsızlık Yolu adına Basın Yayın Propaganda Sekreteri Mustafa Keleşzade tarafından yapılan yazılı açıklamada, maaş kesintisinin her kesime bütçesi oranında adil bir şekilde yapılması gerektiği, ancak bunun yapılmadığı öne sürülerek, “Hükümet ise bedel ödetme noktasında bir tek emekçiyi görürken, dağılımda ise dezavantajlı duruma düşen kesimleri görmemeyi tercih etmiştir” denildi.

“Bağımsızlık Yolu olarak olağandışı bir dönemden geçtiğimizin, hükümetin elinde kısıtlı bir kaynak olduğunun ve bir bolluk döneminden geçmediğimizin farkındayız. Bu durumun kendisi de gelmiş geçmiş hükümetlerin uyguladığı vergi ve teşvik politikalarının bir sonucu olduğunun bilincinde olmamıza rağmen şu an bunu tartışmanın zamanı değildir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şu an olağandışı bu dönemi olağanüstü önlemlerle yaratılacak kaynağı dezavantajlı grupların hayatını idame ettirebilmesi için kullanma zamanıdır. Sadece emekçiden elini taşın altına koymasını bekleyip, ultra zenginlerin kılına dokunmadan teşvikler ve rica ile bir şeyler yapılmasın bekleyemeyiz. Hükümetten talebimiz zenginlere olan sevdasını bir kenara bırakıp adil ve eşit davranmasıdır; bedel ödetme noktasında bedel ödeyebilecek tüm kesimlere, destek noktasında da tüm dezavantajlı kesimlere adil ve eşit bir bölüşüm. Aksi taktirde bu salgın da geçecektir ve bu halk eşitsizliğinizin ve adaletsizliğinizin bedelini size ödetmesini bilecektir.”