Virajı alamadı, bariyerlere çarptı

Geçitkale - Tatlısu Anayolu üzerinde bu sabah saat 09.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan sürücü bariyerlere çarptı.

Polis kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı: 19.4.2018 tarihinde, saat 09:15 sıralarında, Geçitkale - Tatlısu Anayolu üzerinde Şeyma Özcan (K-19), yönetimindeki PL 685 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada Mallıdağ kavşağını yaklaşık 100 metre geçtikten sonra sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

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