‘Vietnam’dan doku örneği’ girişimi

Bir buçuk sene önce Lefkoşa’da kaybolan kızlarından bir daha haber alamayan Vietnam’lı aile, 16 gün önce bulunan kimliği meçhul cesedin kızlarına ait olduğunu düşünerek Ankara Vietnam Büyükelçiliğine başvurdu.

Devrim DEMİR

Ercan Havaalanı yakınlarında 6 Ocak tarihinde bulunan kadın cesedinin kimliği ile ilgili polis henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Yaklaşık bir buçuk sene önce hunharca bir cinayete kurban giden kadının cesedi ise 16 gündür Adli Tıp Biriminde bekliyor. Ülkede infiale neden olan olayın ardından, ortada bir cinayet olduğu kesinleşirken, katil veya katiller henüz yakalanamadı.

Kimliği meçhul kadının cesedi ile ilgili şüpheler ise, 2017 yılı Ekim ayında kaybolan Vietnamlı 40 yaşındaki Dam Thı Hop’a ait olduğu yönünde…

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiler arasında kayıp kadın Hop’un ailesinin DNA örneği göndermek istediği ve ailenin Ankara Vietnam Büyükelçiliği ile iletişime geçtiği var.

TC Dışişleri Bakanlığı devreye girdi

Bir buçuk sene önce Lefkoşa’da kaybolan kızlarından bir daha haber alamayan Vietnam’lı aile, 16 gün önce bulunan kimliği meçhul cesedin kızlarına ait olduğunu düşünerek Ankara Vietnam Büyükelçiliğine başvurdu.

Durumları iyi olmadığı için KKTC’ye gelerek DNA örneği veremedikleri öğrenilen aile, elçiliğe başvurdu.

Ankara Vietnam Büyükelçiliği, ailenin talebi üzerine T.C Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçerek, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliğine bilgi verdiği de elde edilen bilgiler arasında.

Gerekli bilgi mail yoluyla iletildi

YENİDÜZEN’İn sorularını yanıtlayan Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz, kimliklenemeyen kadın cesedinin Adli Tıp Biriminde bekletildiğini, ailenin Vietnam’dan maddi durumları kötü olduğu için gelip DNA örneği vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Deniz, ailenin Ankara Vietnam Büyükelçiliğine başvurarak bilgi edindikten sonra T.C. Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili Elçiliğe yazı gönderdiğini ve Adli Tıp’tan bilgi edindiklerini kaydetti.

Doktor İdris Deniz, Adli Tıp Birimi olarak DNA örneklerinin kendilerine ulaşılması için gerekli bilgileri mail yoluyla kendilerine ulaştırdıklarını ifade etti.