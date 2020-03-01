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Video görüntüleri inceleniyor, 1 tutuklama

Video görüntüleri inceleniyor, 1 tutuklama

Kıbrıs’ın güneyinde polis, barikatların kapatılmasını protesto eden 55 yaşındaki bir erkeğin tutuklandığını bildirdi.

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Ledra Sokak geçiş noktasında dün yer alan eylemin görüntüleri polis tarafından inceleniyor. Cyprus Mail’in haberine göre, eylemin video görüntüleri mercek altına alındı. Kıbrıs’ın güneyinde polis, barikatların kapatılmasını protesto eden 55 yaşındaki bir erkeğin tutuklandığını bildirdi. İsmi açıklanmayan erkeğin itiş kakış sırasında bir polisi darp ettiğini gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Kıbrıslı Rum yönetiminin Corona Virüsü tedbirlerini gerekçe göstererek, 4 barikatta bir haftalığına geçişleri durdurması tepki topladı dün Ledra ve Lokmacı barikatlarında toplanan Kıbrıslı barışseverler bu karara başkaldırmıştı.

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Barikatı yıktıkları o an

Barikatı yıktıkları o an

Ledra caddesinde toplanan Kıbrıslı Rum eylemciler, polis ekiplerinin kurduğu bariyeri devirerek ara bölgeye geçti. 

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