Victory Binatlı yolunda

K-Pet Süpe Lig ekiplerinden Binatlı’da yabancı arayışları sürüyor. Güzelyurt ekibi ilk devrede Cihangir forması giyen Victory’i renklerine katmaya yakın.

İlk yarının ortasında Offor’un haber vermeden adadan ayrılmasının ardından devre sonuna kadar iki yabancı ile mücadele eden Binatlı, devrenin tamamlanmasının ardından bir diğer yabancı oyuncusu Kehinde’yi Gönyeli’ye vermişti. Ammanuel İsrael’den de vazgeçerek yabancı arayışlarını sürdüren Güzelyurt ekibi, çalışmalarında birçok yabancı oyuncu denemesine rağmen aradığı özelliklerde oyuncular bulmakta zorlanıyor.

İlk yarıda 6 gol attı

Binatlı, Cihangir’de ilk yarıda forma giyen Omodiagbe Victory’i kadrosuna katmaya yakın. Cihangir adına forma giydiği maçlarda 6 gol kaydeden Victory’i Mesarya ekibi de Binatlı’ya vermeye sıcak bakıyor. Victory’i gözeden çıkaran Cihangir, eski oyuncusu Yannick Stephane’yi kadrosuna dahil etmişti.

Yabancı uyruklu futbolcu transferinin yarın sona erecek olması öncesinde Binatlı’nın oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.