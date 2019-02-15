‘Vicdani Ret’ komitede: Genel görüşler masada

Vicdani redde ilişkin düzenlemeler içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ndeki ilk genel görüşmesi, önceki gün yapıldı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında toplanan komitede; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Başsavcılık, İnsan Hakları Vakfı ve Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi temsilcileri genel görüşlerini ortaya koydu.

Kanatlı: “Vicdani ret hakkının yasal zemine kavuşacağını umut ediyoruz”

Komite toplantısına katılan, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerinden Murat Kanatlı, “vicdani ret hakkının yasal bir zemine kavuşacağını umut ediyoruz” dedi.

İlk toplantıdan yorum yapmanın doğru olmadığını söyleyen Kanatlı, “Gülümseyerek, umudumuzu koruyarak, iyimserlikle yola devam ediyoruz, süreç tamamlandığında bütüncül değerlendirme yaparız” şeklinde konuştu.

Kanatlı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle: “Bugün (dün) Askerlik değişiklik Yasası için meclisteydik, bu değişiklik ile vicdani ret hakkının yasal bir zemine kavuşacağını umut ediyoruz. Bugün yasanın ilk genel görüşmesi yapıldı, GKK, Başsavcılık, İnsan Hakları Vakfı ve Kıbrıs'ta vicdani ret inisiyatifi genel görüşlerini ortaya koydu, madde madde görüşülmesi yapılmadı... İlk toplantıdan yorum yapmak doğru değil, görüşmeler sürecek, kendi payıma bugüne dair söyleyeceğim, büyük usta Nazım Hikmet’in ‘Kararmasın yeter ki/Sol memenin altındaki cevahir' öğüdüne sıkı sıkıya bağlı cevahiri karartmadan, gülümseyerek, umudumuzu koruyarak, iyimserlikle yola devam ediyoruz, süreç tamamlandığında bütüncül değerlendirme yaparız.”

TASARI NE İÇERİYOR?

YENİDÜZEN’in ele geçirdiği yasa tasarısına göre; “askerlik çağına gelmiş olup kendisini vicdani retçi olarak tanımlayan, ahlaki, vicdani, siyasi, dini gerekçelerle, yurt ödevini silahlı kuvvetlerde asker olarak yerine getirmek istemeyenler, vicdani ret hakkından yararlanabilecek.

Yasa tasarısının yasalaşması halinde bir Vicdani Ret Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.

Vicdani ret başvurularını görüşüp karara bağlayacak kurul 6 isimden oluşacak.

Başbakanlık müsteşarının başkanlık edeceği kurulda şu temsilciler yer alacak:

Eğitim İşleri ile görevli Bakanlığın temsilcisi (Üye), Başsavcılığı Temsilen bir Savcı (Üye)

Silahlı kuvvetler temsilcisi, Yüksek Öğretim ve Akreditasyon Kurulunu temsilen Doçent düzeyinden aşağı olmamak üzere seçilerek atanan bir Anayasa hukukçusu (üye) ve bir sosyolog öğretim görevlisi…

Ya askeri kurumlarda ya da kamu kurumlarında sivil hizmet

Vicdani ret hakkını kullanmak isteyen başvurucuların istemleri, Vicdani Ret Değerlendirme Kurulunca yerinde bulunduğu takdirde, istem sahipleri, vicdani ret hakkından yararlanarak yurt ödevini askerlik süresi kadar bir süre askeri bir eğitime tabi tutulmaksızın silahlı kuvvetlerde uygun görülecek sivil hizmetleri yerine getirebilecekler.

Kurul’a başvuran vicdani ret başvuru sahipleri, kuvvetlerin görevlendirmesiyle askerlik süresi kadar bir süre, kamu kurumlarında yerine getirmelerine karar verildiği hallerde bahse konu kişilerin öğrenim durumları, mesleki beceri ve yetenekleri dikkate alınarak kamu yönetiminde, hizmet koşulları bakımından herhangi bir ayrımcılığa uğramadan ve cezalandırıcı nitelikte olmamak kaydıyla görevlendirilecekler.

Yasa tasarısına göre vicdani ret hakkından muvazzaflık hizmetini sürdürmekte olan er, erbaş, yedek subay, astsubay ve yedekler de yararlanabilecek.

Tasarıya göre; “Savaş ve benzeri hiçbir olağanüstü hal gerekçesi ile vicdani ret hakkının kullanımı sınırlandırılamaz ve engellenemez”…

Vicdani ret hakkı kullananlar seferberliğe çağırılmayacak

Yasa tasarısına göre; “vicdani ret hakkını kullananlar, ihtiyat olarak değerlendirilemezler ve seferberlik hizmeti için göreve çağrılamazlar”…