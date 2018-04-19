Vicdani ret davasında Anayasa Mahkemesi kararı açıklanıyor

Anayasa Mahkemesi vicdani retçiler Murat Kanatlı ve Haluk Selam Tufanlı’ya ilişkin kararını yarın açıklayacak.

2009 yılında vicdani reddini açıklayarak seferberliğe katılmayı, savaşın hazırlıklarını yapmayı reddeden vicdani retçi Murat Kanatlı hakkında açılan davada Askeri Mahkeme, Kanatlı’nın avukatı Öncel Polili’nin talebini kabul ederek, davayı Anayasa Mahkemesi’ne havale etmişti.

Daha sonra benzer şekilde vicdani retçi Haluk Selam Tufanlı’nın da davaları da Anayasa Mahkemesine ayni gerekçelerle havale edilmişti.

Anayasa Mahkemesi, yarın Askeri Mahkemelerin bağımsızlık ilkesiyle ve adil yargılama ilkesiyle çelişip çelişmediği hakkında kararını açıklayacak.

Hatırlanacağı gibi Kanatlı’nın avukatı Öncel Polili’nin Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi yasasına göre, Mahkeme GKK nezdinde kurulmakta, bu hususun veya herhangi bir mahkemenin herhangi bir kurumun nezdinde olamayacağı, bunun Mahkemelerin bağımsızlık ilkesiyle ve adil yargılama ilkesiyle çeliştiği düşüncesinde olduğundan dolayı Anayasa Mahkemesi’ne havale edilmesini talep etmişti.

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi tüm anti-militaristleri ve barış aktivistlerini, örgüt ve siyasi parti

temsilcilerini yarın sabah 9:30’da Anayasa Mahkemesi önünde dayanışmaya çağırdı.

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