Veziroğlu’ndan “KKTC’nin Bağımsızlık Bildirgesi” iddiası

Eski bakan ve milletvekillerinden Fuat Veziroğlu, “KKTC’nin Bağımsızlık Bildirgesi”ni kendinin kaleme aldığını ancak daha sonra Türkiye’nin yolladığı hukuk profesörü ve siyasetçi Turhan Feyzioğlu’nun metinde yüzde 90 değişiklik yaptığını” açıkladı.

“Türkiye söyler biz yaparız” zihniyetinin esas kabahatlisinin Kıbrıs Türkü olduğuna inanan Veziroğlu, “Türkiye’nin şu ya da bu görevlisinden gelen taleplerin haklı olanlarına evet, haksız olanlarına hayır dense durum çok farklı olurdu” dedi.

Eski politikacı, gazeteci, yazar ve hukukçu 83 yaşındaki Fuat Veziroğlu, söz konusu açıklamaları Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptı.



Kenan Evren ikna edildi



Veziroğlu ayrıca, “KKTC”nin bağımsızlığının, Türkiye’de askeri darbe dönemi tamamlanmadan, dönemin darbeci lideri Kenan Evren ikna edilerek yapıldığını da söyledi.

“Türkiye’nin onayını almadan bağımsız devlet ilan etmemiz pek mümkün değildi” diyen Veziroğlu, Evren’den sonra seçimle iktidara gelen Turgut Özal’ın “Kıbrıs meselesi başımızda derttir. KKTC’yi kucağımda buldum. Denktaş, bir boğa gibi Türkiye’yi boynuzlarından tuttu, istediği yere götürüyor” sözlerini anımsattı.