“Veterinerlik kutsal bir meslek”

Dila ŞİMŞEK

Veteriner Hekim olan Lefkoşalı Tuğçe Boztepe, iki seneden fazladır kendi kliniğinde mesleğini icra ediyor. Dört senedir veterinerlik yapan 28 yaşındaki Boztepe, mezun olur olmaz çalışmaya başlamış. Girişimcilik projesine başvurup hibe desteği alan Boztepe, kendi kliniğini olan Pet Plus’ı açmış.

Boztepe, çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini söyleyerek, “Yengemin babası veterinerdi, tabii o zamanlar veterinerler bu kadar yaygın değildi. Bir gün onların evindeyken, yaralı bir hayvan gelmiş, o da müdahale etmişti. Orada yaptıkları, hayvanı tedavi edişi beni etkileyince ben de bu mesleği yapmak isteyip kafama koymuştum” diye anlatıyor.

“Mesleğimizin kutsal olduğuna inanıyorum”

Boztepe, “Bu işte sabırlı ve soğuk kanlı olmak çok önemli. Ciddi bir durum olduğunda, stres ve panik olmanın kimseye, özellikle de hasta ya da yaralı hayvana yardımı olmayacaktır. Bu yüzden bazı durumlarda zor olsa da, kendimizi sakin tutmalıyız. Hayvanlar konuşamadığı için nasıl hissettiklerini ve sorunun ne olduğunu anlatamıyor. Bizim onun hareketlerinden ve kendi bilgimizden yola çıkarak bunu bulmamız gerekiyor. Bu sebeple mesleğimizin kutsal olduğuna inanıyorum” diye konuşuyor.

“Kimi zaman işin temposuyla kendi programınız uymayabiliyor ancak asıl önemli olanın o canlının hayatı olduğu bilinciyle gereken müdahaleyi yapıyorsunuz”

Kendisini mesleğine adadığını dile getiren Boztepe, “Özel hayatımızda da bir şey gördüğümüzde kendi zamanımızı bırakarak müdahale etmemiz gerekiyor ki bunu yapmalıyız. Kimi zaman işin temposuyla kendi programınız uymayabiliyor ancak asıl önemli olanın o canlının hayatı olduğu bilinciyle gereken müdahaleyi yapıyorsunuz” diyor. Bu mesleği düşünen kişilere tavsiye olarak öncelikle hayvan sevgisini ön planda tutmaları, sonrasında ise hayvanlara medikal anlamda yardım edebilmek için onların hasta ve yaralı halini görmeye de dayanıklı olmaları gerektiğini belirtiyor.

“Maalesef, mesleğimizin performans olarak bizi yormasının dışında, stresli ve duygusal olarak insanı zorlayan bir yönü var…”

Yaşadığı en acı verici tecrübelerden biri olarak, birkaç ay önce kliniğine getirilen, traktörün ezdiği kedi olduğunu kaydediyor. Boztepe, “Traktörün altında kalan bir kedi getirilmişti ve gerçekten durumu çok kötüydü. Kurtarmak için her şeyi yapmamıza rağmen, bizim de elimizden gelecek bir şeyin kalmadığı bir durumdu. Mecburen, acı çekmemesi için ötenazi uygulamak zorunda kaldık. Maalesef, mesleğimizin performans olarak bizi yormasının dışında, böylesine stresli ve duygusal olarak insanı zorlayan bir yönü var…” şeklinde anlatıyor.

“Kazanın kaçınılmaz olduğu bir durumda herkes en yakın kliniğe hayvanı götürüp tedavi ettirmelidir”

Trafik kazalarına dikkat çeken Boztepe, “Trafikte, hayvanları düşünerek çok daha dikkatli sürmemiz gerekiyor. Yani aslında yol boş diye düşünmeden, her an karşınıza bir hayvanın çıkabileceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Kazanın kaçınılmaz olduğu bir durumda ise herkes en yakın kliniğe hayvanı götürüp tedavi ettirmelidir. Hiçbir veteriner buna olumsuz bir yanıt vermez ve elinden gelen yardımı yapar. Bazı sigorta şirketleri bu gibi kazalarda veteriner ücretini de karşılıyor” diye söylüyor. Boztepe, bu sıcak günlerde sokak hayvanlarını unutmamamız gerektiğini vurguluyor, “Bizim için beş dakikamızı alacak, bir kaba su koymak, onlar için hayat kurtarıcıdır. Herkesin evinin, iş yerinin önüne hayvanlar için su bırakması gerekir. İmkanımız varsa, mama da bırakarak en azından çevremizdeki hayvanlara yardım edebiliriz” diyor.

“Pet Oteli ile evcil hayvanlara geçici yuvalık yapıyoruz”

Seyahat edeceğinde evcil hayvanını kime bırakacağını düşünmesiyle, ‘keşke hayvanlara bakacak bir yer olsa, seyahat sonrasında da onu geri alsak’ demiş. Bu fikirle yola çıkan Boztepe, ‘Pet Oteli’ isimli, evcil hayvan oteli açmış. Boztepe sözlerine şöyle devam ediyor: “2017’de böyle bir fikirle girişimde bulundum. Yurt dışına gittiğimizde veya o gün, o hafta hatta birkaç ay hayvanınıza bakamayacağınız durumlarda, onları bize emanet edebiliyorsunuz. Hastalarsa, farklı bir bakımları varsa bizim tarafımızdan da gözetim altında oluyorlar. Güvenilir kime bırakacağım diye düşünmeye gerek yok. Kedi ve köpekler için olsa da, eğer alanımız yeterli ise kuş vb. gibi hayvanları da kabul ediyoruz. 1 gün kalan da var, 5 ay kalan da…”