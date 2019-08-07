VETERİNER Dairesi’ndeki atama tartışılıyor

Ulusal Birlik Partisi- Halkın Partisi Hükümeti’nin bir ataması daha tartışma yarattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi Müdürü mevkiine 29 Temmuz itibariyle müşavir Hüseyin Ataben atandı. Ataben aynı zamanda, dairenin görevden alınan Hüda Hüdaoğlu’ndan önceki eski müdürüydü.

Veteriner Dairesi eski Müdürü Hüda Hüdaoğlu, geçmiş döneme ait muhasebe hesaplarında “usulsüz harcama” şüphesiyle denetim istemiş, Sayıştay da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın talebi ile dairede inceleme başlatmıştı. O zamanın eski, şimdinin yeni Müdürü Hüseyin Ataben dönemine ait bu inceleme tamamlanmadı.

İddiaların ardından rakamlarda görülen bazı şüphelerle Sayıştay’a taşınan inceleme ile ilgili olumlu veya olumsuz bir sonuç çıkmadı ancak Hüseyin Ataben yeniden Veteriner Dairesi Müdürü olarak atandı.