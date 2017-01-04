“Veteran” maaşı alanlara çağrı
Türk-Sen’den, Kıbrıs’ın güneyinden “veteran” maaşı alanlara çağrı
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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, İngiliz döneminde askerlik yapıp şu anda Kıbrıs’ın güneyindeki Maliye Bakanlığı’ndan emekli maaşı alanların yoklamalarının (hayatta belgeleri) TÜRK-SEN’e geldiğini, ilgililerden başvuru kabul edildiğini bildirdi.
Bıçaklı yazılı açıklamasında, “İlgililerin şahsen Kıbrıs Cumhuriyeti kimlikleri ile birlikte acil olarak TÜRK-SEN’e müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi. (
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