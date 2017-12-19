Vestel yeni yılda evinizde

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Vestel, tüketici elektroniği, beyaz eşya, dijital ürünler, bilgi teknolojileri, LED aydınlatma ve savunma alanlarında geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Vestel, yaklaşık 16 bin çalışanı, Türkiye çapına yayılmış 1250 satış noktası, 350 yetkili servis ve 13 merkez servisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Yerli üretimin gücüyle Kıbrıs, AirKam işbirliği ile yeni yılda da Vestel’lenmeye devam ediyor.

Yeni Yıla Özel Tekliflerle, Yenilenen Vestel Mağazalarında!

Vestel Kıbrıs, yepyeni bir enerji ile hizmete, kaliteye, teknolojiye bakış açınızı değiştirmeyi sürdürüyor. AirkamTrading distribütörlüğünde yüzde yüz güven ve servis garantisinin gururu ile şık ve ödüllü tasarımlarını yeni yıla özel tekliflerle sizlere sunmaya devam ediyor!

Airkam Trading En Saygın Firmaların, En Kaliteli Ürünlerini Sunuyor!

AirKamTrading, var olduğu günden bu yana, müşterilerin ihtiyacı olan ürünleri en kısa yoldan, en avantajlı şekilde ulaştırmak için bir vasıta görevi üstlenmiştir. AirKamTrading Ltd. bugün Kıbrıs'ta ve dünyada her biri kendi alanında en saygın firmaların en kaliteli ürünlerini müşterilerine sunmaktadır.

Değişimin Güçlü Enerjisi, Gururla Yeni Evinde Yeni Yılda, Sizinle!

Airkam distribütörlüğünde Vestel, yükselen değişim ve gelişim ile her konuda en hızlı ve en iyi hizmeti verme prensibinden hiç taviz vermeden, şık ve ödüllü tasarımlarını, dünya standartlarında üretilen kaliteli ürünlerini, tüketim ve sessizlik rekortmeni modellerini,

yepyeni enerjisi ile yeni evinde sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Yeni yılda yepyeni enerjisi ile yüzde yüz güven ve servis garantisinin gururuyla değişimi Kıbrıs’ta başlatmanın gururunu yaşıyor.