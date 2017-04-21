Verilen vatandaşlıklar haber oldu

Kıbrıs Cumhuriyeti, 2014-2015 senelerinde, Avrupa vatandaşı olmayan 4.223 kişiye vatandaşlık verdi. İncyprus, Eurostat verilerine dayandırdığı haberinde, vatandaşlıkların yarıdan fazlasının Rus ve Ukraynalılara verildiğini yazdı.

Habere göre, 2015 yılında 2,697 pasaport verildi, bunların 1,138’sı Rus, 256’sı Ukraynalı, 122 tanesi ise Çin vatandaşlarına verildi.

Eurostat verilerine göre 2014 yılında ise, Kıbrıs Cumhuriyeti 1,526 vatandaşlık verdi, bunların 618’i Rus, 125’i Ukraynalı, 107 de Avustralya uyruklu kişilere verildi.

İstatistiklere göre, 2014 ve 2015 yıllarında verilen vatandaşlıkların % 50.6 Rus ve Ukraynalılara verildi.

Haberde ayrıca, 2014 yılında para karşılığı istisnai vatandaşlık uygulamasının başlamasının ardından ilk kez veri paylaşıldığına dikkat çekilerek Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin herhangi bir bilgi paylaşmadığına da işaret edildi.

Eylül 2016'da tekrar düzenlenen uygulamaya göre, AB vatandaşı olmayan kişiler, 2 – 2.5 milyon Euro arasında yatırım yaptığı taktirde ve bunun en az 500 bin Euro’su emlak yatırım olması kaydıyla vatandaşlık alabiliyor. İlk uygulamaya göre bu miktar 5 milyon Euro’ydu.

2015 yılında, Avrupa Birliği ülkelerinin toplamda verdiği vatandaşlıklar 727,207 olarak açıklanırken, bunların 86,100’ü Fas, 48,400’ü Arnavutluk, 35,000’i de Türk vatandaşlarına verildiği belirtildi.