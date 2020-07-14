Vergisiz akaryakıt desteği Perşembe günü ödeniyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, vergisiz akaryakıt desteğinin Perşembe günü ödeneceğini duyurdu.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, vergisiz akaryakıt desteğinin Perşembe günü ödeneceğini duyurdu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2018-2019 bitkisel üretim sezonu ve 2019 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla üreticilerin kartlarına işlenen vergisiz akaryakıt hakkedişlerinin % 70’lik kısmı olan yaklaşık 9.5 milyon TL’nin üretici kartlarına 16 Temmuz Perşembe günü yatırılacağı belirtildi.
Üreticiler, kartlarına aktarılan hakkedişlerini benzin istasyonlarında kullanabilecekler.
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