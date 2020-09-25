Vergi-Sen'den 4 yerde grev

Vergi-Sen, bugün, Vergi Dairesi'nin, Girne, Mağusa, İskele ve Güzelyurt şubelerindeki veznelerinde grev kararı aldı.

Vergi-Sen, "Daire yönetiminin rotasyon konusundaki duyarsızlığı ve Kamu çalışanları arasındaki eşitsizliği" protesto etmek amacıyla başlattığı grevi, hükümet, hukuk ve insan sağlığını koruyucu zemininde kararlar almadığı takdirde çalışanların sağlığını ve eşitliğini koruma mücadelelerini artırarak sürdüreceklerini belirtti.

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun yaptığı yazılı açıklamada, sorumlu sendikacılık örneği göstererek pandemi süresince tüm üyelerinin, vergi dairesindeki hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam ettirmesine vesile olduğunu, sorumluluk örneği ile hareket ettiklerini, kendi sağlıklarını ve aile sağlığını hiçe sayarak vatandaşlara kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.

Uzun, hükümet tarafından Keyfi ve ayaküstü alınan kararla diğer kamu çalışanları rotasyon usulüne geçerken vergi dairesi çalışanlarının sağlıklarını korumak ve dairedeki birimlerin kesintisiz şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yönetime sundukları önerilerin kaale alınmadığına işaret etti.

Daire yönetiminin bu duyarsızlığına ve Kamu çalışanları arasındaki bu eşitsizliğin uygulanmasını protesto etmek amacı ile Girne, Mağusa, İskele ve Güzelyurt şubelerindeki veznelerde greve gitme kararı aldığını vurgulayan Uzun, “Vergi Dairesi çalışanlarının sağlığı diğer Kamu çalışanlarından daha değersiz değildir.” Dedi.