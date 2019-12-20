‘Vergi indirimini uzatın, KDV indirimi sağlayın’

Fehime ALASYA

Devletin 2019 yılı başında yürürlüğe koyduğu Tapu Vergi İndirimi’nin dolmasına sayılı günler kaldı. Emlak sektörü Tapu Harcı İndirimi süresinin bir yıl daha uzatılmasını talep ederek, uygulamadaki bazı yenilik ve değişikliklerle sektörün hareketleneceğini ifade etti. Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

31 Aralık 2019’da sona erecek olan söz konusu Tapu Vergi İndirimi uygulamasında yüzde 3 olan Tapu Devir Harcı yüzde 1’e düşürülmüştü.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise emlak sektöründe KDV indirimi ile ilgili kendilerine bir talep gelmediğini belirterek, talep gitmesi doğrultusunda çalışma başlatabileceklerini ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Bize bu yönde talep gelmedi, gelirse tabi ki ilgileniriz, çalışma başlatırız” dedi.

‘Araçta olduğu gibi KDV İNDİRİMİ hareket katar’

Emlakçılar, Tapu Vergi İndirimi’nin süresinin uzatılmasının yanında, sadece ‘KKTC vatandaşlarına’ yönelik bu uygulamanın TC vatandaşlarına da açılmasını talep etti. Sektöre can katılması için ise bunun yanında araç satışlarında olduğu gibi KDV indirimine gidilmesi için de çalışma başlatılması gerektiği işaret edildi.

Söz konusu uygulamanın sadece 140 Metrekare altındaki konutları ve KKTC vatandaşları ile yerel şirketleri kapsadığını ifade eden emlakçılar, her şeyden önce bu uygulamanın süresinin uzatılması, ardından tadil edilmesi gerektiği düşüncesinde.

Buna göre söz konusu indirimin 140 Metrekare üzerindeki müstakil ev veya üç yatak odalı daireler, arsa ve tarla satışlarında da kullanılması gerektiği dile getirildi.

Sektörde yapılması istenilen bu düzenlemelerin yanında ‘sadece KKTC vatandaşları ile yerel şirketlere’ yönelik olan uygulamanın da kaldırılarak, yatırımcıların da önünün açılması, TC vatandaşlarının da bu uygulamaya dahil edilmesiyle piyasanın hareketleneceğine dikkat çekildi.

İLGİLİ SEKTÖRLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sedeghi:

“KDV indirimi emlak sektöründe de uygulanmalı”

“Faydalı bir şeyler yapılmak isteniyorsa doğru zamanda yapılmalı. Banka faizleri yüksek iken bu indirim çok işe yaramadı. Şu anda faiz oranları düştü, şimdi bankalar elini taşın altına koymuşken, hükümet de bir dönem daha Tapu Harcı İndirimi’ni uzatmalı. Amaç bu indirimin işe yaramasıysa bu doğru zamandır diye düşünüyorum.

Dört ay önce araba KDV’lerinde gidilen indirim, sektöre satışta müthiş hız kazandırdı. Buna ek olarak Maliye Bakanlığı’ndan bunu biz de talep ediyoruz.

Burada yapılan KDV indirimi, bizim sektörümüze de uygulanmalı. Tapu Harcı İndirimine KDV indirimi de eklenirse sektöre can katılır.

En azından 140 metrekare altı konutlar için KDV indirimi istiyoruz. Tapu Harcı İçişleri, KDV ise Maliye Bakanlığı’na bağlıdır. Her iki Bakanlığımız da bu yönde çalışma yapıp indirime giderse sektör için çok olumlu etki yaratır.

Bunun yanında sadece KKTC vatandaşlarına yönelik olan bu indirimin TC vatandaşlarına da açılmalıdır.”

Emlak Dünyası Direktörlerinden Hasan Efe:

“Bu indirimin tadil edilmesi ve sürmesi piyasayı çok olumlu etkileyecek”

“Bu sürenin uzatılması gerek. Zaten ödenen vergi ve harçlar çok yüksek. Hatta bu uygulanan indirimde bile tadilata gidilmesi gerek. Bu indirimden sadece 140 metrekare ev satın alanlar faydalanabiliyor. 140 metrekareyi geçen evlerde bu indirim kullanılamazdı, bunun bile gözden geçirilmesi gerek.

Bu uygulama sadece 2+1 dairelerde faydalı oluyordu. Arsa ve tarlalarda da kullanılamıyordu, bu da serbest bırakılıp uygulamaya katılmalı ve tarih uzatılmalı.

Uygulama yıl içinde satışlarımızı olumlu etkiledi, bu arada faiz oranları da TL’de yüzde 0,99- 0,85’lere dek düştü, yıllık 11,50’lere denk gelen faizler var. Tam da bu aşamada indirimin bitiyor olması olan hareketliliğimizi de kesecek. Bu indirimin tadil edilmesi ve sürmesi piyasayı çok olumlu etkileyecek. 100 bin Sterlin’lik bir 140 metrekare üstü bir evde 13 bin 500 Sterlin vergi ödeniyor, yasada tadilat yapılır KDV, Stopaj gibi kalemlerde de indirim olur, insanlar 6 bin 500 Sterlin ödeyecek.”

Emlak Extra Direktörü Ziya Toygan:

“Uygulamada devamlılık olmalı, metrekare ve vatandaşlık sınırı kaldırılmalı”

“Bu indirim sadece KKTC vatandaşları ve 140 metrekare altı için düzenlenen bir uygulama. Bu indirim bir dönem daha uygulanmalı ve uygulamadaki KKTC vatandaşı ve metrekare sınırlaması kaldırılmadı, kapsamı genişletilmeli. İndirimden 140 metrekare üzeri ev almak isteyen KKTC vatandaşlarının yanı sıra yatırımcılar da yararlanabilmeli.

Yatırımcıları da teşvik etmeliyiz. İndirim uygulaması, arsa ve arazilerde de hayata geçmeli. Uzunca bir süredir durgun olan, son dönemlerde de düşen fiyatlara bağlı olarak canlanma potansiyeli yüksek piyasanın motive edilip canlandırılması için bu indirim yeniden düzenlenerek devam etmesi oldukça önemli.

Böylesi bir indirim motive edecektir… Araç sektöründekine benzer bir hamle emlak sektöründe de hayata geçirilmeli.

Ev fiyatlarının ve banka faiz oranlarının düşme eğiliminde olduğu böylesi bir dönemde, indirim hamlesi ile devlet tarafından desteklenirse çok etkili olur, yansıması da her sektöre de fayda olarak döner.”

Kumsal Emlak Direktörü Nejmi Sıddık:

“Bazı küçük dokunuşlarla piyasa hareketlenebilir, devlet elini taşın altına koymalıdır”

“Kesinlikle uzatılması gerek. Döviz hareketleniyor, zaten ev fiyatları da mecburi olarak düştü. 45 bin Sterlin’lik daireler 40 bin’e düştü. Müteahhit de zorda, bu indirim sürerse tüm sektörlere yansıyacak. Adada zaten tek üretimimiz inşaat sektörüdür. Bunu da durdurmasınlar. Metrekare sınırı bence isabetli bir karardı ama sadece KKTC vatandaşlarına yönelik olan sınırlama kaldırılmalı. TC vatandaşlarının bir ev alma hakkı vardı, burada2. Ve 3.evi alma hakkı tanınmıştı, fakat bu da yeni yılda kaldırılacak. Bu izinler kalkmamalı. Yatırımcıların önü açılmalı. Bazı küçük dokunuşlarla piyasa hareketlenebilir, bunlar oturulup gözden geçirilmeli. Bu dokunuşlar çok önemlidir, devlet elini taşın altına koymalıdır, sektöre hem de vatandaşa bu yolla yardımcı olabilir.”