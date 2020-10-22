Aygün Bahar ÖKMEN

Kurumlar ve Şahıslar tarafından ödenen vergi listelerin en üst sıralarında yer alan ve YENİDÜZEN’e konuşan vergi rekortmenleri, devletin almış olduğu vergilerin halka hizmet olarak geri dönmesini beklediklerini ifade etti.

Vergi Rekortmenleri listesinde 7. Sırada yer alan ülkenin tanınmış İş insanlarından Günay Çerkez vergilerin nereye harcandığının takibinin yapılmadığını ifade ederken, 6. Sırada yer alan bir diğer iş insanı Canev Denner, “İnşallah verdiğimiz vergiler bir işe yarar” diyerek trafik kazaları ve yol sorununa dikkat çekti. Vergi ödemekten mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

En çok vergi verenler listesinin 10. Sırasının sahibi Erol Acarkan ise, “Umarım vergiler bu seneden başlayarak daha efektif kullanılabilir” dedi.

İş insanı Günay Çerkez:

“Alınan vergiler iyi kullanılmıyor”

Vergi rekortmenleri listesinde 7. Sırada yer alan İş İnsanı Günay Çerkez, “Bizim ülkemizde birçok kişinin çok daha fazla vergi vermesi gerektiği bellidir. Memleketimiz çok küçük, herkes herkesin ne yaptığını biliyor” dedi.

“Çok daha fazla vergi verilmesi gerektiğine inanıyorum ancak sanıyorum ki alınan vergilerin doğru yöntemle kullanılmaması, birçok iş adamı duruma bir nevi tepki gösteriyor” şeklinde konuştu. Çerkez, “Alınan vergilerle çok daha iyi bir eğitim sistemimiz, yeni okullarımız, teknolojik alt yapımız olması gerekirken, yollarımızın çok daha iyi olması gerekirken, maalesef bu vergiler çok da iyi kullanılmamakta. Kullanılırken de kontrol edilmemektedir” ifadelerini kullandı.

“Eğer bu vergiler doğru harcanırsa daha fazla insanın gönül rahatlığı ile çok daha fazla vergi vereceğine inanıyorum”

Çerkez, “Yollarımıza bakıyoruz, ciddi şekilde paralar harcanıyor. Ancak, yapılan her ne ise bakıyoruz ki beş ay sonra sökülmeye başlıyor. Bu da bu iş yapılırken doğru malzeme, yeterli malzeme ve uygulama kullanılmamış ya da bunlarda çok ciddi hata ve eksiklikler var demektir” yorumlarında bulundu.

Çerkez, “Vergi her vatandaşın toplumsal görevlerinin başında gelir. Eğer bu vergiler doğru harcanırsa ve zaman zaman Maliye Bakanlığı’ndan ya da Vergi Dairesi’nden toplanan vergilerin neye harcandığı bilgisi verilirse, daha fazla insanın gönül rahatlığı ile çok daha fazla vergi vereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Çoğu insan ödediği vergilerin çarçur edildiğini, kendisine hizmet olarak geri dönmediğini düşünüyor”

İngiltere’de yaşadığı döneme değinen Çerkez, belediyelerin dahi topladıkları paraların nereye harcandığını vatandaş ile paylaştığını ifade etti. “Bizim vergilerimizin büyük bir kısmı kamu çalışanlarının maaşlarını ödemeye harcanıyor” dedi.

Çerkez, “Bunda gözüm yok elbette ama kamuda çalışanların da ciddi şekilde verimli çalışması, üretmesi gerekir. İnsanlar işlerini halledebilmek için günlerce veya haftalarca bir daireden öbür daireye koşmamalı” ifadelerine yer verdi.

“Gelen otoriteler, gelen hükümetler, vergilere daha fazla dikkat etmelidir”

Bir taraftan sanki biz Avrupa’nın en gelişmiş ülkesi gibi konuştuğumuzu dile getiren Çerkez, bir taraftan tüm kamu sektörü hizmetinde sorun yaşandığını ifade etti. “Gelen otoriteler, gelen hükümetler, bunlara daha fazla dikkat etmelidir” dedi. “Dikkat edilirse eminim ki birkaç yıl içerisinde toplanan vergi de %100 artar” ifadelerini kullandı. “Çoğu insan ödediği vergilerin çarçur edildiğini, kendisine hizmet olarak geri dönmediğini düşünüyor” şeklinde konuştu.

Bu nedenle insanların mümkün olduğu kadar az vergi vermeye çalıştığını ifade eden Çerkez, “Ülke küçük. Kimlerin çok daha fazla vergi vermesi gerektiği de belli” dedi. Milyonlarca TL vergi ödemesi gereken bazı kişi veya işletmelerin listelerde 300’üncü, 400’üncü sıra gibi alt sıralarda yer aldığını ifade etti. “Bunlara çeki düzen verilmelidir” dedi.

İskandinav ülkelerinde vergi oranlarının minimum %60 olduğunu ifade eden Çerkez, herkesin bu vergileri ödediğini dile getirdi. “Çünkü okullar dört dörtlük. Yollar, sağlık hizmetleri vb. dört dörtlük…” örneğini verdi.

İş insanı Canev Denner:

“Devletten alınan vergilerin geri dönüşünü bekliyoruz”

Vergi rekortmenleri listesinde 6. Sırada yer alan İş insanı Canev Denner, “Listeye girdiğimden haberim yoktu. Çok şaşırdım duyunca. Bana sürpriz oldu” dedi. Vergiler ile yapılması gereken pek çok şey olduğunu hatırlatan Denner, “Bilhassa trafik sorunu şu anda çok önemlidir. Her gün kaza haberleri duyuyoruz. Daha geçen gün yine Güzelyurt yolunda kaza oldu” şeklinde konuştu.

“İnşallah verdiğimiz vergiler bir işe yarar”

Yollarda ışıklandırma ve bariyerlerin önemine dikkat çeken Denner “Biz vatandaşlık görevimizi yerine getirerek vergilerimizi ödüyoruz, devletten de alınan vergiler ile bunların yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. “İnsanlar boşu boşuna ölüyor, inşallah verdiğimiz vergiler bir işe yarar” dedi.

Mert Cihan Trading Direktörü – İş insanı Erol Acarkan:

“Vergiler halkın çıkarları için kullanılmalıdır”

Vergi rekortmenleri listesinde 10. Sırada yer alan İş insanı Erol Acarkan, “Hepimiz üstümüze düşeni yapalım vergilerimizi ödeyelim isteriz ama vergiler de halkın çıkarları için kullanılmalıdır” dedi.

“Vergilerin nereye gittiği, yatırım yapılmaması konusunda her zaman için şikâyetler oluyordu” ifadelerini kullanan Acarkan, “Umarım vergiler bu seneden başlayarak daha efektif kullanılabilir” şeklinde konuştu.

Acarkan, “Bu kadar büyük işadamları varken Vergi Rekortmenleri listesinde 10. Sırada yer almak elbette şaşırtıcı oldu ama aynı zamanda da gurur verici elbette” ifadelerine yer verdi. “Uzun zamandır çalışıyorum. Vergi ödemekten mutluluk ve gurur duyuyorum” dedi.