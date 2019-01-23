Vergi dilimi 5 bin TL'ye çıkarıldı

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kamu maaşlarında yapılan yeni vergi düzenlemesiyle, 3 bin TL olan ilk vergi diliminin 5 bin TL’ye çıkartıldığını ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Maliye Bakanı Denktaş, Türk Ajansı Kıbrıs'a, dün Bakanlar Kurulunda alınan vergi düzenlemesi ve kredi kartı harcamalarından yapılacak KDV iadesi ile ilgili kısa bir açıklamada bulundu.

Denktaş, "KDV iade tasarısı yasalaştıktan sonra Kredi kartları ve Banka kartları ile yapılan harcamaların %1’i harcamayı yapan kişinin kredi kartı hesabına iade edilecek. Yurt dışında yapılan harcamalar ile Askeri kantinler, bet ofisleri ve gazinolarda yapılan harcamalar iade kapsamında olmayacak.” dedi.

Denktaş, yeni vergi düzenlemesi ile de 3000 TL olan ilk vergi diliminin 5000 TL’ye çıkartıldığını ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlendiğini kaydetti.