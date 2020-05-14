Vergi Dairesi: “Kamu borcu veya vergi borcu olanlar en kısa sürede başvuru yapsın”

Kamu borcu veya vergi borcu olanların veya işletmelerine ait sabit kıymetlerini güncellemek isteyenlerin Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine başvurması gerektiği açıklandı.

Gelir ve Vergi Dairesi, Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasası’nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Açıklamada, “Kamu borcu veya vergi borcu olanların veya işletmelerine ait sabit kıymetlerini güncellemek isteyen yükümlülerin, en kısa sürede Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine başvurmaları gerektiği duyurulur” denildi.