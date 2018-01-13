Hakkındaki iddiaları yanıtlayan Kemal Dürüst; "Bakanlık süresince yaptığımız hiçbir icraat, başsavcılık görüş almaksızın yapmadık. Attığımız tüm adımlar her zaman hukuk zemininde atılmış adımlardır. Bu anlamda, bizim dönemimizle alakalı gerek Ercan konusu gerekse de diğer konular ile ilgili veremeyeceğimiz hesabımız yoktur. Hukuksuz olarak nitelendirilecek ya da devleti zarara uğratacak hiçbir icraatımız söz konusu değildir".

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