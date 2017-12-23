Trodos’un eteklerinde bir köy olan Ciberunda’da 1940’lı yıllarda kurulan ve ‘ilk Kıbrıslı Türk Başhemşire’ Türkan Aziz’in görev yaptığı ‘verem senatoryumu’nun ilginç öyküsü gün yüzüne çıktı.

Kıbrıslı eğitimci ve yazar Yoannis Fakas tarafından kaleme alınan ‘Ciberdunda’nın Jübile Senatoryumu’ adlı kitapta, 1930’lu yıllarda yaygın olan verem hastalığıyla mücadele için kurulan sağlık merkezinin detayları anlatılıyor.

Kitapta Ciberunda Senatoryumu’nun Başhemşiresi Türkan Aziz’in çabalarından, o dönemki yazışmalarından geniş biçimde söz ediliyor.

Yazar Yoannis Fakas, evinde ziyaret ettiği Türkan Aziz’e kitabını hediye etti. Bu yıl 100’üncü yaşını kutlayan, ‘ilk Kıbrıslı Türk Başhemşire’ Türkan Aziz’in Fakas’la sohbet ettiği buluşmada Kanal SİM ekibi de hazır bulundu.

Yoannis Fakas, 1942 yılında açılan Senatoryum’la ilgili bilgiler verirken, köy muhtarı olan babası Georgios Fakas’ın köylüler tarafından tepkiyle karşılandığını anlattı. Fakas, verem hastalığının kendilerine de geçmesinden korkan köy halkının babasını öldürmek istediğini söyledi. Fakas, yıllarca Lefkoşa Genel Hastanesi Başhemşiresi olarak da çalışan Türkan Aziz’i ‘Başhemşirelerin Başhemşiresi’ diye niteledi.

Bundan 75 yıl önce kurulan Ciberunda Senatoryumu’nda Başhemşirelik görevini üstlenen Türkan Aziz de, Fakas’la anılarını paylaştı.

Kitap takdiminde hazır bulunan Kanal SİM ‘Düşünüyorum’ programı yapımcısı Fatma Azgın da Fakas’ın kitap projesini kendisine iletmesi sonrası yaşananlardan söz etti.