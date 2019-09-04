“Verdikleri sözleri inkâr ettiler”

Devrim DEMİR

Avcılık Federasyonu, hükümetin 100 günlük icraatları basın toplantısında bazı bakanların “açılacak av bölgeleri ile ilgili verdikleri sözleri inkar etmelerine” tepki gösterdi.

Erhan Keser, federasyon binasında basın toplantısı düzenleyerek, “söz veren bakanların sözlerinde durmadığını” iddia etti.

Keser: “Sözlerini inkâr ettiler”

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, eylem yaptıkları gün Başbakanlık odasında bakanlarla yaptıkları görüşmeleri açıkladı.

Keser, “Basın açıklaması yapmamızın sebebi önceki gün hükümetin 100 günlük icraatları basın toplantısında bazı bakanların sorulan sorulara yönelik, 52, 54 ve 55 numaralı bölgelerin ava açılacağı yönünde söz vermediklerini söylemeleri oldu. Bu bölgelerin açılması ile ilgili söz vermediğini ifade eden bakanlar, verdikleri sözlerini inkâr ettiler.”

“Baybars talimat verdi, Başbakan söz verdi”

Keser, Başbakanlık binasında görüşme sürecine değinerek toplantıda Güzelyurt bölgesinden bazı kulüp temsilcilerinin de olduğuna dikkati çekti.

Doğancı, Aydınköy, Akçay, Güneşköy, Tepebaşı, Yayla, Bostancı, Yedidalga temsilcileri, federasyon genel sekreteri ve basın yayın propaganda sorumlusunun da toplantıya katıldığını ifade eden Keser, “Toplantıda Başbakan Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu vardı. Talep ettiğimiz iki bölgeden feragat ettik, narenciyenin yoğun olduğu 53 ve 50 numaralı bölgelerden vazgeçtik. 52, 54 ve 55 numaralı bölgelerin açılması ile ilgili talepte bulunduk. Başbakan sorunlarımızı dinledi, açılım sözü verdi, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars harita dairesini arayarak talimat verdi ve bunu basına toplantı sonrası açıklayarak eylemi askıya aldığımızı duyurduk” dedi.

UBP-HP Hükümeti’nin 100’üncü Gün basın toplantısında konuşan Başbakan Ersin Tatar, avcılara bu yönde söz vermediklerini söyleyerek, Bakan Nazım Çavuşoğlu’nu da “şahit” göstermişti. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da gerekli değerlendirmeyi yapacaklarını belirterek, herhangi bir söz vermediklerini dile getirmişti.