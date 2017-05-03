Ver mehteri. Aç bayrağı

Çıktık açık alınla!

- “Yok canım, çözüm mözüm istemiyor bunlar, dinleri imanları, karış karış satmak toprağı!”

Ne ganimetmiş bu ganimet!

Ne kadar da “bal”mış öyle...

Kimi kavanozu yalıyor sadece!

Kimi parmak atıyor, tam orta yerine.

Bayrak flama satılıyor(uz).

Fiyatını bulsa da olur, bulmasa da (!)

46 bin sterlin kira bedeli belirledi, uzmanlar... 10 bin sterlin istedi, müstakbel kiracı! 25 bin sterline razı oldular!

Nasıl pazarlık ama...

* * *

İlk çıkarma gemilerinin çıktığı yer, rulet masalarından izlenecek, belki de...

Dijital ekranlarda köpekler koşacak!

Yine de nöbet tutulacak şafak vakti, marşlar okunacak, fişekler patlayacak. (!)

Kahramanlık destanları söylenecek...

Çok daha yüksek tondan şimdi!

- "Ver mehteri" denecek!

30 yıllığına (!)

Elde avuçta ne varsa (!)

Karar tamam mı, geri mi çekildi, ileri mi alındı, bilmiyoruz tam!

Kestiremiyoruz...

Bir ileri, iki geri yürüyor bu dönemde işler... Saatler yerinde duruyor sadece !

* * *

Ada ülkesinde, toplumun denizle bağlantısı şöyle:

- “Biletiniz var mı” diyorlar kapıda!

- Yahu babanın malı mı deniz...

- Ne sandın ya!

* * *

Çok istiyorsan, öyle elini kalını sallayarak denize girmeyi...

Limasol'a git! Larnaka'ya! Baf'a!

Git de gör...

Denizler nasıl da toplumunmuş diye...

* * *

Ah Yavuz ah!

İlk sen miydin can veren...

O savaş ki hem kan aktı, hem kan durdu...

Hem yeni zenginler doğdu, hem nice zenginlik yok oldu...

İlk senin adını yazmışlardı, oraya...

Bak ne "yavuz"lar gülümsüyor şimdi!

Ne kadar büyürse 'rant', o kadar genişliyor bayrağın çapı!

Girne’den yol bağlıyoruz halen, görün mü!

* * *

"Bir karış toprak" derlerdi ya!

Meğer şuymuş anlamı...

"Satıp savacağız ne varsa, bir karış kalmayana dek!

Bir ileri, iki geri...

‘Dağ başını yağma almış...’