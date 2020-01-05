Venedik değil Tuzla

Ülkedeki altyapı sorunları yurttaşları bezdiriyor. Özellikle de Mağusa, Girne, Lefkoşa’da gelen yoğun şikayetler yol, drenaj, kirlilik gibi başlıklarda toplanıyor. Yoğun yağışların bereketten çok felaket görüntüsü verdiği Mağusa ilçesi, altyapı sefaletine öne çıkıyor.

“Burası Tuzla Kutlu Adalı sokak” diyen İbrahim Korhan isimli vatandaş, sular altındaki mahallesini, “Alıştık galiba. Mahalleli kendini Venedik’te sanıyor” sözleriyle anlatıyor.