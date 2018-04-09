Fehime ALASYA

Kıbrıs’ın kuzeyinde ilkokuma yazma öğretimi araştırıldı, 30 okul yöneticisinin görüşleri temelinde konu mercek altına alındı.

Talim ve Terbiye Dairesi eski Müdürü Aşkın Doygunel ve öğretim görevlisi Ahmet Güneyli tarafından yapılan ‘Öğretim Liderleri Olarak Okul Yöneticilerinin Görüşleri Temelinde İlkokuma Yazma Eğitimi Değerlendirilmesi’ isimli araştırmada olası çözüm bulguları da ortaya kondu.

Yapılan araştırmada; okul yöneticilerinin en sık karşılaştığı sorunların başında ‘velilerin ilgisizliği’ geldi bu sorunun, aile-öğrenci kaynaklı olduğu görüldü.

Söz konusu sorunları ‘eğitim programının nitelikli sorunu’ ve ‘sınıf mevcutlarının kalabalık oluşu’ takip etti.

Çalışmada; ayrıca “ilkokullara yönelik rehberlik biriminin kurulması” gerektiği üzerinde duruldu, okul yönetimlerinin ilkokuma yazma eğitimindeki sorunları çözmesine yönelik sınıf mevcutlarını düzenlemesi, öğretmenlere bu konudaki sorunları çözmesine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenerek, kurslara katılmaları gerektiği yer aldı.

30 okul yöneticisi…

Araştırmada; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında görev yapan 30 okul yöneticisi çalışma grubunu oluşturdu.

Cinsiyet eşitliği, yaş grubu, mezun olunan üniversite, toplam çalışma süresi, farklı beş ilçe ve okullardaki öğrenci sayısı kriterleri baz alındı.

ARAŞTIRMADA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ BULGULAR: Okul yöneticilerinin en sık karşılaştığı sorun: Velilerin ilgisizliği, eğitim programının nitelikli sorunu ve sınıf mevcutlarının kalabalık oluşu

‘Velilerin ilgisizliği’ sorunu, aile-öğrenci kaynaklı…

‘Eğitim programının nitelikli sorunu’, Kıbrıs’ın kuzeyindeki genel eğitim sistemiyle ilgili…

‘Sınıf mevcutlarının kalabalık oluşu’, okul ve okul yönetimiyle alakalı…

İlkokullara yönelik rehberlik birimi kurulmalı.

Az okullara öğrenci kaydırılmalı, sınıf sayısı artırılmalı.

Hizmet içi eğitimler düzenlenmeli, öğretmenler kendilerini geliştirmek için bu kurslara katılmalı.

Öğrenci anne-babaları ‘veli eğitimlerine’ katılmalı, veli-okul işbirliği desteklenmeli.

İlk okuma yazma eğitiminde uzmanlaşmış denetmenler yetiştirilmeli.

İlk okuma-yazmadaki sorunlar 4 başlıkta toplandı…

Öğrenci gelişimine uygun ve öğrenmeyi merkeze alan öğretim…

Araştırmada, ilk okuma-yazma eğitiminde ortaya çıkan sorunlar dört ana başlık altında toplandı.

Buna göre; okul yöneticilerinin öğretmenlerden beklentileri, kendi sorumluluklarına, eğitimdeki sorunlara ve bu sorunların çözüm önerilerine ilişkin görüşler çalışmada yer aldı.

Yapılan çalışmada okul yöneticisinin okuma yazmayı öğreten birinci sınıf öğretmeninden beklentileri arasında ilk sırada ‘öğrenci gelişimine uygun ve öğrenmeyi merkeze alan öğretim yapmak’ yer aldı.

Okul yöneticilerinin beklentilerini sırasıyla ‘öğrenciye rol model olmak ve olumlu kişilik özelliklerine sahip olmak’, ‘etkili eğitim gerçekleştirmek’, ‘öğretmenliği sevmek’ ve ‘iş disiplinine sahip olmak’ takip etti.

‘Öğrencilerin gelişimini destekleme’ okul yöneticilerinin en büyük sorumluluğu

Okul yöneticilerinin sorumlulukları da çalışmada yer aldı, bu konuda yöneticilerin verdiği cevaplar paylaşıldı.

Çalışmaya katılan yöneticilerin en büyük sorumluluğunun ‘öğrencilerin gelişimini destekleme’ olduğu belirtildi.

Bununla birlikte okul yöneticilerinin; ‘öğretmen seçme ve öğretmene destek olup rehberlik etme’, ‘öğretmene öğrenme ortamını düzenleme’ ve ‘ölçme-değerlendirme sürecine katılma’ konularının da kendi sorumlulukları yer arasında olduğu ifade edildi.

‘VELİLERİN İLGİSİZLİĞİ, EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ SORUNLAR, SINIFLARIN KALABALIKLIĞI!... Yapılan araştırmada; okul yöneticilerinin en sık karşılaştığı sorunların başında ‘velilerin ilgisizliği’ geldi bu sorunun, aile-öğrenci kaynaklı olduğu görüldü. Söz konusu sorunları ‘eğitim programının nitelikli sorunu’ ve ‘sınıf mevcutlarının kalabalık oluşu’ takip etti.

Yöneticilere göre en büyük sorun: ‘Velilerin ilgisizliği’

Araştırmada okul yöneticilerinin eğitimdeki sorunlara ilişkin görüşleri de paylaşıldı, en sık yaşanan üç madde belirtildi.

Buna göre okul yönetiminin en fazla ‘velilerin ilgisizliği’, ‘eğitim programının nitelikli sorunu’ ve ‘sınıf mevcutlarının kalabalık oluşuna’ yönelik sorunlarla karşılaştığı ifade edildi.

Yöneticilerin ayrıca ‘bireysel eğitimin yapılmaması’, ‘sık öğretmen değişikliği’ ve ‘fiziki ortamın yetersizliği’ gibi farklı sorunlar da yaşadığı çalışmada yer aldı.

Sorunlar genelde aile-öğrenci ve genel eğitim sistemiyle ilgili…

Çalışmada; velilerin ilgisizliği’ sorununun, aile-öğrenci kaynaklı olduğu görüldü.

İkinci sırada yer alan ‘eğitim programının nitelikli sorunu’ konusunun ise Kıbrıs’ın kuzeyindeki genel eğitim sistemiyle ilgili olduğu göze çarptı.

‘Sınıf mevcutlarının kalabalık oluşu’ sorunun ise okul ve okul yönetimiyle ilgili olduğu belirtildi.

ÇÖZÜM BULGULARI DA PAYLAŞILDI… Talim ve Terbiye Dairesi eski Müdürü Aşkın Doygunel ve öğretim görevlisi Ahmet Güneyli tarafından yapılan ‘Öğretim Liderleri Olarak Okul Yöneticilerinin Görüşleri Temelinde İlkokuma Yazma Eğitimi Değerlendirilmesi’ isimli araştırmada olası çözüm bulguları da ortaya kondu.

Madde madde çözüm önerileri…

“İlkokullara yönelik rehberlik biriminin kurulmalı”

Yapılan araştırmada çözüm önerilerine de yer verildi.

Buna bağlı olarak ilk okuma yazma eğitimindeki sorunları çözmesine yönelik, ilkokullara yönelik rehberlik biriminin kurulması gerektiği üzerinde duruldu.

Okul yönetimlerinin sorunlarının çözümü için ise sınıf mevcutlarını düzenlemesi gerektiği, yani az okullara öğrenci kaydırarak ve sınıf sayısını artırarak çözüm üretilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi ve öğretmenlerin kendilerini geliştirmek için bu kurslara katılmalarına da vurgu yapıldı.

“Veli-okul işbirliği desteklenmeli”

Öğrenci anne-babalarının ‘veli eğitimlerine’ katılmalarının sağlanması ve veli-okul işbirliğinin desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Bunlarla birlikte; ilk okuma yazma eğitiminde uzmanlaşmış denetmenlerin yetiştirilmesi ve okullara gönderilerek öğretmenlere destek verilmesinin önemine değinildi.

Araştırmada; okul yöneticilerine öğretim liderliği konusunda hizmet içi eğitimlerin sunularak, okullardaki öğretimin niteliğinin artabileceğine işaret edildi.