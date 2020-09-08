Velilerin çoğu çocuklarını okula göndermedi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın anaokul, birinci ve ikinci sınıflar için başlattığı yüz yüze eğitim ikinci gününde artış gösteren vaka sayısına takıldı.

YENİDÜZEN’in 3 okuldan elde ettiği verilere göre; 4 okulda dün okula katılım yüzde elli üzerinde seyrederken bugün okula giden çocuk sayısı birçok okulda parmakla sayılacak kadar azdı.

Okul müdürlerine göre; yerel bulaş artışı nedeniyle kaygı ve endişeye kapılan veliler okul yönetimlerini arayarak çocuklarını okula göndermeyeceklerini bildirdi.

Okullarda salgın tedbirleri çerçevesinde çocuklar okula bugün de tek tek alındı.

Okul müdürleri YENİDÜZEN’e konuştu, ailelerin vaka artışı nedeniyle bir hafta daha durumu izleyip okul için öyle karar alacakları yönünde bilgi verdiklerini söyledi.

Şehit Ertuğrul İlkokulu: “Yüzde 85’ten 40’a düştük”

Şehit Ertuğrul İlkokul Okul Müdürü Selda Ersoy, dün öğrenci katılımının yüzde 85 olduğunu bugün ise katılımın yüzde 40’a düştüğünü söyledi.

Ersoy, ailelerin yaşanan vaka artışı nedeniyle endişe duyduklarını okul idaresini arayıp bilgilendirdiklerini söyledi. Velilerin gidişatı izleyeceklerini ve haftaya yeniden karar vereceklerini kaydeden Ersoy, ailelerin birçoğunun vakaların takibine göre çocuklarını okula göndereceklerini söyledi.

9 Eylül İlkokulu: “Bugün 25 öğrenci geldi”

9 Eylül İlkokul Okul Müdürü Hakan Özsaygın, düne göre öğrenci katılımının yüzde 50’nin altına düştüğünü söyledi. Özsaygın bazı velilerin okulu arayarak çocuklarını haftaya okula göndereceklerini belirterek, “Dün yüz yüze eğitimin ilk gününde 120 çocuğumuz okula gelmesi beklenirken 66’sı geldi bugün ise 25 çocuğumuz geldi. Sendikalar velilere okula göndermeyin çağrısı yapsa da biz böyle bir çağrı yapmadık. Birçok veli dün basında çıkan vaka haberleri sonrası duruma göre okula gönderecekleri bilgisini verdi.”

Girne 23 Nisan İlkokulu: “Düne göre az”

Girne 23 Nisan Okul Müdürü Filiz Boyoğlu, yüz yüze eğitimin ilk günü olan dün katılımın yüzde 70 olduğunu bugün ise öğrencilerin yüzde 50’sinin okula geldiğini söyledi.

Mağusa Polat Paşa İlkokulu: “Katılım çok az”

Mağusa Polat Paşa İlkokulu Müdürü Şirin Zaimoğlu, ana okul, birinci ve ikinci sınıfların yüz yüze eğitiminin dün salgın tedbirleri çerçevesinde açıldığını söyledi. Zaimoğlu, dün ve bugün arasında yarı yarıya bir düşüş yaşandığını bugün okula katılımın yüzde 50’nin altında olduğunu söyledi.