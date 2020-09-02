Yeni eğitim yılının her zamankinden çok farklı başladığını anlatan Veli Hatice Erçika Oy, çocukların okul havası almadan üniforma giymeden yeni bir ders yılına başladıklarını söyledi.

Mart ayında uzaktan eğitimi az da olsa tanıdıklarını ancak birden fazla çocuğu olan ailelerde uzaktan eğitimin ciddi sıkıntılara yol açtığını ifade eden Veli Hasret Göktepe, yeni eğitim yılına motivelerinin düşük olarak başladıklarını anlattı.

Yeni eğitim yılına oldukça buruk başladıklarını kaydeden Veli Dilek Türkcephe, uzaktan eğitme Mart ayında çocukların az da olsa başladığını ancak stresli olduklarını kaydetti.

Mart ayında online sistemi denediklerini ancak çokta başarılı sonuçlar çıkmadığını ifade eden Veli Sumru Gingi Tezkan, bu başarısızlığın öğretmenlerden kaynaklanamadığını söyledi.

Devrim DEMİR

Ülkede yaşanan salgın nedeniyle Mart ayında yarıda kesilen eğitim altı ay sonra dün ‘online’ olarak yeniden başladı. Çocuklar yeni eğitim yılına sınıfta değil, odalarında başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı devlet okullarında dün yeni ders yılının kitaplarını öncelik kırsal kesimlerde olmak üzere dağıtmaya başladı.

Veliler, öğretmenlerin yayımladığı saat aralığı ile bölgelerindeki okullara giderek yeni eğitim yılına ait kitapları teslim aldı.

‘Önce sağlık’ diyen veliler öğretmenlere güvendiklerini ancak ülkede alt yapı eksikliğinin eğitimde de olduğuna dikkati çekerek zor bir döneme girdikleri düşüncelerini belirtti.

Veliler, uzaktan eğitime Mart ayında başladıklarını öğretmenlerin ilgi ve desteği ile çocukların 2019-2020 yılı Eğitim Yılını tamamladıklarını, 2020-2021 Eğitim Yılının ise bu şekilde başlayacağı için üzgün olduklarını söylediler.

Ders zili çalmadan başlayan yeni eğitim yılında, veliler YENİDÜZEN’e konuştu.

Kitap dağıtımı Cuma’ya kadar tamamlanacak…

İlköğretim Dairesi’nden edinilen bilgiye göre, yeni eğitim yılına ait kitapların dağıtımına dün başlandı. Kitap dağıtımına kırsal bölgelerden başlandı, tüm ilkokullara kitap dağıtımı Cuma gününe kadar tamamlanacak.

Kitaplar saat aralıkları ile dağıtıldı…

Kırsal bölgelerde bulunan ilkokullarda kitap dağıtımı salgın da dikkate alınarak saat aralıkları ile dağıtıldı. Birinci sınıflardan beşinci sınıflara kadar saat aralıkları konulan dağıtımda, veliler okullar kurulan stantlardan öğretmenlerin yönlendirmesi ile kitapları teslim aldı.

VELİLER NE DEDİ? VELİLER NE DEDİ?

Hatice Erçika Oy: “Çocuklar hala tatil modunda”

Yeni eğitim yılının her zamankinden çok farklı başladığını anlatan Hatice Erçika Oy, çocukların okul havası almadan, üniforma giymeden yeni bir ders yılına başladıklarını söyledi.

Oy, “Ders zilini duymadan, okul kokusu almadan yeni bir eğitim yılına başladık. Uzaktan eğitim için alt yapı eksiklikleri olan bir ülkede biz çocuklarımıza yeni eğitim yılını nasıl anlatacağız? İnternet zaten düzgün kullanılmaz, bu şartlarda eğitimde ne kadar verimli olacaklar? Çocuklar hala tatil modunda, biz velilere büyük görevler düşüyor.”

Hasret Göktepe: “Motivemiz çok düşük”

Mart ayında uzaktan eğitimi az da olsa tanıdıklarını ancak birden fazla çocuğu olan ailelerde uzaktan eğitimin ciddi sıkıntılara yol açtığını ifade eden Hasret Göktepe, yeni eğitim yılına motivelerinin düşük olarak başladıklarını anlattı.

Çocuklarına eğitim veren öğretmenlerinden oldukça memnun olduklarını ancak uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin çok farklı bir kavram olduğunu kaydeden Göktepe, “Motivemiz çok düşük, mutsuz bir eğitim yılına başladık. Öğretmenlerimiz velileri bilgilendirerek motive etmeye çalıştı ama uzaktan eğitimin hem çocuklar hem veliler için çok zor olacağı düşüncesindeyim.”

Dilek Türkcephe: “Sıkıntılı bir yıl olacak ”

Yeni eğitim yılına oldukça buruk başladıklarını kaydeden Dilek Türkcephe, uzaktan eğitme Mart ayında çocukların az da olsa başladığını ancak stresli olduklarını kaydetti.

Türkcephe, “Öğretmenlerimize güvenimiz tam. Bize yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar, çocuklarımız için yüz yüze eğitimden yanayız ama sağlıkta önemli. Nerden baksak oldukça sıkıntılı bir yıl bizi bekliyor, ne yapacağımızı bizde bilmiyoruz. Çocuklar okul kokusu almadan altı aydır evde. Karnelerini hüzünlü aldıkları gibi yeni eğitim yılı da aynı şekilde başladı. En kısa sürede çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde okullarına dönmesini diliyoruz.”

Sumru Gingi Tezkan: “Online eğitime çocuklar hazır değil”

Mart ayında online sistemi denediklerini ancak çokta başarılı sonuçlar çıkmadığını ifade eden Sumru Gingi Tezkan, bu başarısızlığın öğretmenlerden kaynaklanamadığını söyledi.

Kapanma sürecinde öğretmenlerin çocuklar ile oldukça yakından ilgilendiğini, derslerini internet üzerinden başarılı bir şekilde sürdürdüklerini ancak ülke genelinde alt yapı eksikliğinin her anlamda yüzünü gösterdiğini ifade eden Tezkan, “Online sisteme hazır değil ne veliler ne çocuklar. Yeni eğitim yılında çocuklar zor adapte olurken, direk internet üzerinden yapılacak olan eğitim konusunda kaygılarım var.”