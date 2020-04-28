Vekiller 'negatif'

Milletvekillerine yapılan Covid-19 testlerinin sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.

Ayrıca, Meclis çalışanlarında da herhangi bir vakaya rastlanmadı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'nın almış olduğu karar ile genel kurul ve komite çalışmalarını sürdürürken Meclis çalışmalarını dönüşümlü olarak yürüten meclis personeline, mecliste görev yapan polis memurlarına, temizlik ve kantin görevlerini yürüten çalışanlara ayrıca milletvekillerine hızlı testler uygulandı.

Meclis başkanlığı yapılan hızlı testlerde meclis çalışanlarından 3 kişinin test sonucu pozitif çıktığı için kendilerine ayrıca PCR testi uygulandığını ve bu testlerin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Meclis'ten yapılan açıklamada "Milletvekili ve çalışanlara yönelik yapılan tüm testlerin sonucu negatif çıkmıştır" dendi.