VEKİLLER “HP” ARTIŞI ALMIYOR

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Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Hayat Pahalılığı” (HP) artışını, bakan ve milletvekili maaşlarına yansıtmama kararı aldıklarını söyledi.

Serdar Denktaş, milletvekili ve bakan maaşlarına yönelik Hayat Pahalılığı farkını en alt baremdeki 1.453 kişiye yansıtılacağını belirtti.

Yılsonuna kadar bunun böyle olacağını belirten Serdar Denktaş, “UBP ve YDP vekillerinin maaşlarından da bu kesinti yapılacak, umarım onlar da bu kararı alkışlayacak” dedi. 1.453 kişinin 7 yıldır çalışan en alt baremdeki kişiler olduğunu anımsatarak, bunun Kanun Hükmünde Kararname ile yapılacağını da belirtti.

“Ocak ayına yönelik yeni bir barem düzenlemesi yapılabilir mi” arayışı içinde olduklarını söyleyen Serdar Denktaş, hayat pahalılığı oranını açıkladıkları günden itibaren hükümet içinde bunu tartıştıklarını söyledi.

“Oransal uygulama yapıyoruz.”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hayat pahalılığı ile ilgili oransal bir uygulama yapıldığını belirtti.

“Az maaş alanın az artış, fazla artış alanın da fazla artış aldığı” konusunun sıklıkla basın ve muhalefet tarafından gündeme taşındığını, hükümetin kendi içinde de bu konuyu tartıştığını dile getiren Denktaş, “En alt baremle en üst barem arasındaki yelpaze ülkemizdeki kadar hiçbir ülkede dar değildir. En dar olduğu ülkelerdeniz” dedi.

Denktaş, yapılacak uygulama ile ilgili bilgi vererek, milletvekilleri artı bir bakan yani 51 kişinin maaşlarını cuma günü alacağını, yüzde 12.11 hayat pahalılığının milletvekili maaşlarına yansıtılmayacağını, bu rakamın en alt baremlerde olan, 7 yıllık çalışanlara kadar toplam 1453 kişinin maaşlarına yansıtılacağını açıkladı.

Bu uygulamanın 45-60 TL arasındaki bir yansıması olacağını dile getiren Denktaş, bu rakamın bu ayki maaşlara yansıtılmayacağını, gelecek hafta verileceğini belirtti.

Uygulamanın kanun hükmünde kararname gerektirebileceğini, buna yönelik de çalışma yapılacağını söyleyen Denktaş, konuyu muhalefet milletvekilleri ile görüşmediklerini ancak bir itiraz geleceğini düşünmediğini çünkü milletvekillerinin aldığı artış oranının muhalefet tarafından çok fazla eleştirildiğini kaydetti.



“Barem yapısına düzenleme getirilmeli”



Barem yapısının daha düzenli bir hale getirilmesine yönelik çalışma gerektiğini dile getiren Denktaş, barem düzenlemesine yönelik çalışma bitirildiğinde sorunun aşılabileceğini belirtti.

Milletvekili maaşlarına artış verilmemesine yönelik kararın doğruluğuna inanmadığını söyleyen Denktaş, bu uygulamanın yeni bir uygulama olarak deneneceğini, basın, muhalefet ve hükümetin böyle bir talebi olduğunu belirterek, sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Bu yılın zor geçeceğini ancak umutsuz vaka olarak görmediklerini dile getiren Denktaş, vergi gelirlerinde artış olduğunu, Fiyat İstikrar Fonu’nda yıla 73 milyon açıkla başladıklarını, dövizde dalgalanma ve çok yüksek gelen hayat pahalılığı etkisiyle yıl sonuna kadar 237 milyon TL açık öngördüklerini söyledi.



“İstikrara ihtiyacımız var...”



Denktaş, kurulu sistemde alınması gereken tedbirler olduğunu, bunların travmaya neden olmaması adına zamana yayıldığını, bu bağlamda hükümete yönelik saldırı ve yıpratma girişimlerinin durdurulması gerektiğini belirtti.

Hükümetin biteceğine yönelik tartışmaların sona erdirilmesini isteyen Denktaş, “İstikrara ihtiyacımız var. Hükümeti oluşturan parti başkanları bu istikrarı devam ettirme kararlılığındadır. Hükümet değiştirerek işleri düzelteceğimizi zannediyorsak hiçbir yere varamayız” dedi.



“Türkiye ile ilişkilerde uyumsuzluk yok”



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Denktaş, Türkiye ile ilişkilerde bir uyumsuzluğun söz konusu olmadığını, TL’deki dalgalanmadan kaynaklanan olumsuzlukları anlatmak gerektiğini belirtti.

Denktaş, Kıbrıs sorununa yönelik soruya da “Dünya Rum kesimine böyle davrandığı sürece Rum tarafının çözüme ihtiyacı ortaya çıkmaz ve olumsuz tavrına devam eder. Bizim ve Türkiye’nin yapması gereken dünyaya bunu anlatmaktır” dedi.



CAS çalışanları bugün katkılarını alacak



CAS çalışanlarının maaş katkıları konusundaki soruyu yanıtlayan Denktaş, yarın ödemenin olacağını belirtti.

Bir soru üzerine asgari ücrette bir düzenleme yapılacağını söyleyen Denktaş, sektörel bazda asgari ücret belirlemesine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Sübvanselerin belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getiren Denktaş, toplumsal geleceği düşünmek ve plan program yapmak gerektiğini söyledi.

“Vekiller günah keçisi yapılıyor”

Maliye Bakan Serdar Denktaş, “Hayat pahalılığı herkese eşit verilebilir mi” diye konuştuklarını, ancak geçmişte bunun iki kez yapıldığını, bu şekilde hiyerarşik yapının sarsıldığını söyledi.

Serdar Denktaş, vekillerin almayacağı Hayat Pahalılığı’nın en düşük bareme fazladan 56 lira olarak yansıyacağını anlatarak, “Vekiller dışında da bu düzeyde maaş alanlar elbette vardır, ancak, vekiller günah keçisi yapılıyor” dedi. Serdar Denktaş bir hükümet krizi olmadığını da yineledi.

Hayat pahalılığına karşı önlemler paketi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Serdar Denktaş, üretimi de gözetmek zorunda olduklarını, “neredeyse her eve devlet bütçesinden maaş giriyor, bunu düzenlememiz lazım” dedi. Denktaş, “Günü kurtarma anlayışının geleceği planlamayı zorlaştırdığını” da sözlerine ekledi, “Bu böyle gitmez” dedi.