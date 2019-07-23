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Vekil sosyal medyadan öğrendi

Vekil sosyal medyadan öğrendi

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay Türkiye’yle imzalanan “geçiş protokolü”nü sosyal medyadan öğrendi.

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UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Türkiye’yle imzalanan “geçiş protokolü”nü sosyal medyadan öğrendi. Canaltay, bu gelişmeye yönelik tepkisini imalı bir teşekkür mesajı ile ortaya koydu.

Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi hükümetinin Türkiye’yle imzaladığı “geçiş protokolü"nün geç açıklanmasına ve sürecin şeffaflıktan uzak olduğu iddialarına bir tepki de UBP içinden geldi. 

Protokolün iktidar partisine mensup vekillerin de bilgisine getirilmediğini ima eden bir paylaşım yapan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, sosyal medyada protokolün içeriğini paylaşan İletişimci Özdemir Tokel'in iletisinin altına "Teşekkürler Özdemir, yayınladın ve bilgimiz oldu!" yazdı.

Hafta sonu imzalanan protokolle  ilgili “resmi ağızlar” bugüne kadar suskun kalmış, protokolün içeriği bugün açıklanmıştı.
 

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