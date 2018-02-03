Vefa örneği

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun Kamran Aziz anısına verdiği 20’nci yıl konserinin ardından Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve koro şefi İhsan Gürel, Kamran Aziz’in ablası Türkan Aziz’i Lefkoşa’daki evinde ziyaret ederek, konser akşamı için hazırladıkları hediyeleri takdim etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Kendisine yapılan ziyareti memnuniyetle karşılayan Türkan Aziz, Güngördü ve Gürel’le geçmişe yönelik anılarını paylaştı.

Lefkoşa Genel Hastanesi’nde Kıbrıslı Türk ilk kadın hemşire olarak görev yapan ve geçtiğimiz Eylül ayında 100’üncü yaşını kutlayan Türkan Aziz’i ziyareti hakkında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs’ın yetiştirdiği tanınmış müzisyen ve eczacılardan Kamran Aziz’in ve ablası Türkan Aziz’in Kıbrıs Türkleri için çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Güngördü, Türkan Aziz’e yaptığı ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Yurdunu seven ve ülke insanları için canla başla çalışan bu özel insanları her zaman hatırlamak bizim için bir vefa borcudur. Merhum Kamran Aziz ve bugün ziyaretine gittiğimiz ablası Türkan Aziz, hepimiz için örnek alınacak kişiler oldular” dedi.”